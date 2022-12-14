Türk Telekom iştiraki TT Ventures bünyesinde yürütülen girişim hızlandırma programı PİLOT, bu yıl 10. dönem mezunlarını verdi. Programı başarıyla tamamlayan 13 girişim, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki PİLOT Demo Day etkinliğinde girişimcilik ekosistemiyle bir araya geldi. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi kendimize görev edindik. Yerli girişim ekosistemini globale taşıyacak yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

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Türk Telekom, hayata geçirdiği “Kurumsal Girişim Sermayesi Şirketi” TT Ventures ile ülkemizde girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam ediyor. PİLOT programının 10. dönemini tamamlayan 13 ekip, Türk Telekom’un ana destekçisi olduğu AKM’deki PİLOT Demo Day etkinliğinde, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak yenilikçi projelerini ve değer yaratacak fikirlerini katılımcılara sundu.

“Yerli teknoloji girişimlerinin yükselişine öncülük etmeyi görev edindik”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Türkiye’yi teknoloji yarışında ileri taşımak ve ülkemizden dünya markaları çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün, 2013 yılında hayata geçirdiğimiz Türkiye’nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT’un 10. dönemini tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Grup şirketimiz TT Ventures’ın çatısı altında yoluna devam eden PİLOT programımız, sunduğu imkanlar ve mezunlarının aldığı yatırımlar ile önemli bir marka haline geldi. Bugüne kadar PİLOT kapsamında girişimlere yaptığımız toplam nakit desteği 30 milyon TL’yi buldu. Ayrıca, bu yıl önemli bir adım daha atarak, TT Ventures’ın esnek yatırım modelleriyle daha çok girişime ulaşmasını mümkün kılacak “TT Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu”nu hayata geçirdik. Bu fon ile; büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmayı; fonun yatırımcılarına da stratejik ve finansal fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bu adım, yatırım stratejimizin ilk ayağı olmakla birlikte bu alandaki yeni çalışmalarımızla yakın zamanda küresel düzeyde bir yapıya ulaşacağız. Türk Telekom olarak, girişimcilerimize ve fikirlerine olan inancımızla durmaksızın çalışarak, yerli girişim ekosistemini globale taşıyacak yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

Mezunlardan, yapay zekâdan yeni nesil sağlık uygulamalarına yenilikçi teknoloji çözümleri PİLOT’un 10. döneminde artırılmış gerçeklikten görüntü işlemeye, sağlıktan blok-zincire, yeni nesil medyadan robotiğe kadar yeni alanlarda teknoloji çözümleri geliştiren 13 ekip yer aldı.

Dijital reklam optimizasyon ve otomasyon platformu Adsbot; sporcu termal görüntülerini analiz eden çözüm ai4sports; elektrikli araçlar için enerji transfer çözümü Car4Future; kısa film izleme mobil uygulaması Cineshort; müşterinin sesi yönetimi platformu Cloud4Feed; endüstriyel yapay zeka-bilgisayarlı görü sistemleri geliştirme ortamı Inovako; online ebeveyn ve yetişkin danışmanlık platformu Kidolog; yapay zeka tabanlı mobil uygulama test platformu Pensor; dijital bakım yönetim platformu ServisSoft; toplama ve teslimat süreçlerini otonomize eden online market çözümü Speedy Market; tokenizasyon tabanlı sporcu menajerlik oyunu platformu Sportimec; dekorasyon mühendislik uygulaması SugAR Technology ve görsel meditasyon ve deneyim uygulaması Visutate, PİLOT Demo Day kapsamında sunumlarını paylaştı.

ABD programına katılma fırsatı

10. dönem girişimleri, 12 hafta boyunca 250’ye yakın mentorla birebir görüşme, Türk Telekom’un iş bağlantılarına erişim ve yatırım alma fırsatını yakaladı. Programı başarı ile tamamlayan ekiplerden seçilenler Amerika programına katılma hakkı elde edecek.

PİLOT bugüne kadar 104 mezun verdi

Bugüne kadar PİLOT’tan mezun olan 104 girişime toplamda yaklaşık 30 milyon TL nakit destek verilirken, mezunlardan 45’i dışarıdan yatırım alarak proje ve fikirlerini geliştirme fırsatı yakaladı. Asya’dan Avrupa’ya, K. Amerika’dan G. Amerika’ya kadar neredeyse tüm ülkelerde faaliyet gösteren ve ülkemiz için gurur kaynağı olan PİLOT mezunlarının dışarıdan aldıkları toplam yatırım tutarı da 20 milyon dolara yaklaştı.