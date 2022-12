Akıllı telefon kameralarının büyük bir çoğunluğunda Sony üretimi IMX sensörlerini görüyoruz. Her ne kadar OmniVision ve Samsung da kendi kamera sensörleriyle sektörde büyük çıkışlar yapsa da, Sony’nin bu pazarın hakimi olduğunu söylemek mümkün.

Akıllı telefon üreticilerinin neredeyse hepsi, cihazlarında kullanılan kamera sensörlerinin üretici bilgisini paylaşsa da, Apple bu bilgiye tanıtımlarda yer vermiyordu.

Firmanın CEO’su olan Tim Cook, Sony’nin Japonya’daki tesislerini ziyaret etti ve bu ziyaretten sonra yaptığı paylaşım, iPhone’larda Sony’nin kamera sensörlerinin kullanıldığını resmen doğrulamış oldu!

Sony’nin Japonya, Kumamoto’daki üretim tesislerini ziyaret eden ve Sony’nin CEO’su Keniçiri Yoşida ile görüşme gerçekleştiren Tim Cook, oldukça önemli bir Tweet paylaştı.

Paylaşımında, “Sony ile 10 yıldan uzun süredir iPhone için dünyanın en iyi kamera sensörlerini üretmek amacıyla işbirliği yapıyoruz. Kumamoto’daki olağanüstü gelişmiş üretim tesislerini gezdirdikleri için, Ken’e ve diğer bütün çalışanlara teşekkür ederim.” ifadelerini kullanan Cook, bu paylaşımla beraber iPhone’larda yer alan kamera sensörünün Sony üretimi olduğunu doğrulamış oldu.

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi

