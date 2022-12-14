Akıllı telefon kameralarının büyük bir çoğunluğunda Sony üretimi IMX sensörlerini görüyoruz. Her ne kadar OmniVision ve Samsung da kendi kamera sensörleriyle sektörde büyük çıkışlar yapsa da, Sony’nin bu pazarın hakimi olduğunu söylemek mümkün.

Akıllı telefon üreticilerinin neredeyse hepsi, cihazlarında kullanılan kamera sensörlerinin üretici bilgisini paylaşsa da, Apple bu bilgiye tanıtımlarda yer vermiyordu.

Firmanın CEO’su olan Tim Cook, Sony’nin Japonya’daki tesislerini ziyaret etti ve bu ziyaretten sonra yaptığı paylaşım, iPhone’larda Sony’nin kamera sensörlerinin kullanıldığını resmen doğrulamış oldu!

On Yıldan Uzun Süren Bir İşbirliği Söz Konusu!

Sony’nin Japonya, Kumamoto’daki üretim tesislerini ziyaret eden ve Sony’nin CEO’su Keniçiri Yoşida ile görüşme gerçekleştiren Tim Cook, oldukça önemli bir Tweet paylaştı.

Paylaşımında, “Sony ile 10 yıldan uzun süredir iPhone için dünyanın en iyi kamera sensörlerini üretmek amacıyla işbirliği yapıyoruz. Kumamoto’daki olağanüstü gelişmiş üretim tesislerini gezdirdikleri için, Ken’e ve diğer bütün çalışanlara teşekkür ederim.” ifadelerini kullanan Cook, bu paylaşımla beraber iPhone’larda yer alan kamera sensörünün Sony üretimi olduğunu doğrulamış oldu.

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi — Tim Cook (@tim_cook) December 13, 2022

Sony ile Apple arasındaki bu işbirliğinin uzun bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Öyle ki, Sony’nin bir sonraki iPhone modeli için ışık patlamalarını büyük ölçüde engellerken, aynı zamanda kameraya oldukça fazla ışık alabilen bir sensör üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Apple’ın diğer firmalarla çalışmasının pek de yeni bir haber olduğu söylenemez. Zira firma, iPhone ekranları için daha önce BOE, Samsung ve LG gibi panel üreticilerine başvurmuştu. Bionic serisi işlemcileri için çip tedariğini Tayvanlı TSMC’den sağlayan Apple, bu işbirliklerine devam edecekmiş gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, Sony ile olan işbirliğine devam etmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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