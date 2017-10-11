Tayvanlı silikon devi TSMC birçok fabrikasız yarı iletken tasarımcısına hizmet veren büyük bir üretici. 3 nanometre üretim teknolojisi için yatırım yapmaya başlayan firmanın maliyeti yıllık 10 milyar doları ikiye katlayacak.

2016 yılının verilerine göre 29 milyar doların üzerindeki cirosuyla dünyanın en büyük tasarım yapmayan yarı iletken üretim şirketi olan TSMC, bugün birçok firmanın işlemci ve ASIC üretimlerini üstlenmiş durumda. Küresel 50 milyar dolarlık yarıiletken üretim pazarındaki %59’luk payını korumayı hedefleyen TSMC (Taiwan Semiconductor Manifacturing Company) bu amaçla her yıl 10 milyar dolara yakın yatırım yapıyor.

TSMC: Bir sonraki hedef 3 nanometre

Rekabeti sürdürmek için yüksek yatırım bedellerini göze alan TSMC, 3 nanometre üretim teknolojisi için kolları sıvadı. Olağan şartlarda yapılan yıllık 10 milyar dolarlık masrafın 3 nanometre üretim tesisinin kurulması için yeterli olmayacağını belirten TSMC yetkilileri ilk etapta 15 milyar dolarlık bir yatırımdan söz ediyorlar. Fakat gerçekçi beklentileri ise maliyetin 20 milyar dolara çıkması yönünde.

Ne zaman göreceğiz?

3 nanometre çalışmaları başlamış olsa bile şu an için CISC (compex instruction set computing, karmaşık komut kümesi işleme) temelli bilgisayar işlemcilerinde 14 nanometre, RISC (reduced instruction set computing, indirgenmiş…) temelli mobil işlemcilerde ise 10 nanometre üretim teknolojileri kendisini gösteriyor. 2018 yılında 7 nanometrenin ve ardından ise 2020 yılında 5 nanometrenin kendisini göstermesi bekleniyor. Dolayısıyla yüksek hacimli 3 nanometre üretimi için henüz önümüzde 6 yıl veya daha fazla bir süre var.