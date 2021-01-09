Trump, sosyal medya devlerinden kötü haber almaya devam ediyor!

Trump, dünya gündemine bomba gibi düşen olayların ardından, yasaklardan payını almaya devam ediyor. Twitter’ın ardından, Google ve Apple da bazı yasaklamaları gündeme getirdi. Parler isimli sosyal medya uygulamasının akıbetini, ve diğer hangi sosyal medya platformlarının Trump’a dair yeni yasaklara adım attıklarını haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.

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Uygulama marketlerinden Trump’ın kalesine büyük darbe

Twitter benzeri bir sosyal medya uygulaması olan Parler, Google tarafından Play Store’dan kaldırıldı. Apple ise App Store’dan kaldırılmadan evvel uygulamaya 24 saat süre verdi. Parler, çoğunlukla Trump destekçilerinin kullandığı bir platform.

Google ve Apple’ın Parler uygulamasının bu kadar üstüne gitmelerinin perde arkasında ise şiddet içerikli gönderiler var. ABD’de yaşanan saldırılardan önce başlayan ve silahların dahi konu edildiği gönderiler barındıran platform, şiddeti özendiren içerikleri nedeniyle Google ve Apple tarafından hemen mercek altına alındı. 8 Ocak Cuma günü uygulamayı Google Play’den kaldıran Google, açıklamasında Parler’deki gönderilerin şiddeti körüklediğinin farkında olduklarını belirtti.

Apple ise uygulamaya bir uyarı gönderdi. Uyarıda, çok fazla şikayet aldıklarını belirten App Store yöneticileri, uygulamanın Washington’daki saldırıların planlanmasında ve işletilmesinde kullanıldığını belirtti. Ayrıca, eğer uygulama moderasyonunun geliştirilmesi ile ilgili 24 saat içinde kendilerine yazılı bir plan gönderilmezse, Parler’i App Store’dan kaldıracaklarını da ekledi.

Reddit’ten bir darbe daha

Yine Trump destekçilerinin çoğunluğu oluşturduğu başka bir platform olan r/donaldtrump adlı subreddit, 8 Ocak Cuma günü Reddit tarafından erişime kapatıldı. Cuma günü açıklama yapan Reddit, r/donaldtrump topluluğunun, Reddit’in içerik kurallarına uymayan gönderilerle dolu olduğunu, şiddeti özendirdiğini ve davetiye çıkardığını söyleyerek, subreddit’e erişimi kapadı.

r/donaldtrump, resmi bir sayfa veya web sitesi olmamasına rağmen, ABD’de sıkça kullanılan bir sosyal medya platformu olan Reddit’in en aktif siyasi subreddit’lerinden biriydi.

Geçtiğimiz haziran ayında yasaklanan başka bir subreddit olan r/the_donald ise, yine Reddit’in kurallarına uygun olmadığı için ve gönderilerde nefret söylemlerinde bulunulduğundan erişime engellenmişti.

Discord bile yasakladı!

Bir başka popüler topluluk uygulaması olan Discord ise, Trump destekçilerinin oluşturduğu “The Donald” sunucusunu yasakladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Discord, bu sunucunun Reddit’teki r/the_donald ve TheDonald.win ile bağlantısı bulunduğunu, fakat ellerinde 6 Ocak’ta gerçekleşen saldırılarla ilgili herhangi bir bağlantı kanıtı olmadığını açıkladı. Fakat bu bağlantılar sebebiyle sunucuya erişimi kapattıklarını, şiddet ile ilgili içeriklere asla tolerans göstermeyeceklerini belirtti.