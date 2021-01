Trump, sosyal medya devlerinden kötü haber almaya devam ediyor!

Twitter, mevcut ABD Başkanı Donald Trump ‘ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı.

Twitter güvenlik ekibi tarafından yapılan açıklamada, “Trump ‘ın hesabından paylaştığı son mesajları yakından inceledikten ve bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık” ifadeleri kullanıldı.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021