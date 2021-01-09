Genel
Twitter Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı!
Twitter, mevcut ABD Başkanı Donald Trump ‘ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı.
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Twitter Güvenlik Ekibi açıklama yaptı
Twitter güvenlik ekibi tarafından yapılan açıklamada, “Trump ‘ın hesabından paylaştığı son mesajları yakından inceledikten ve bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık” ifadeleri kullanıldı.
After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y
— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021
Açıklamanın devamında Twitter’ın, halkın seçilmiş yetkililerin ve dünya liderlerinin sesini duymasına olanak sağladığı belirtildi. Devamında “Ancak son yıllarda, liderlerin hesaplarının bizim kurallarımızdan daha üstün olmadığını ve Twitter’ı şiddeti yaymak için kullanamayacaklarını net bir şekilde belirttik. Politikalarımız ve uygulanma şekilleri hakkında şeffaf davranmayı sürdüreceğiz” sözlerini kullanan Twitter güvenlik ekibi Donald Trump‘ın hesabını tamamen askıya aldı. Öte yandan Twitter, Trump’ın daha etkin olduğu ve “realDonaldTrump” kullanıcı adına sahip hesabı kapatırken, ABD başkanları için açılan resmi “POTUS” kullanıcı adlı hesabın aktif olduğu görüldü.
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Twitter, Trump’ın hesabını Çarşamba günü de askıya almıştı
Twitter, Çarşamba günü yapılan kongre baskınının ardından başkan Trump’ın hesabını 12 saatliğine askıya almış ve bu tarz şiddete teşvik eden paylaşımların devam etmesi durumunda hesabın kapatılacağını duyurmuştu.
Diğer sosyal medya platformları Facebook ve Instagram da Trump’ın bu tarz paylaşımları nedeniyle, başkanın her iki platformadaki resmi hesaplarını askıya almıştı.
Genel
Hyundai Otonom Araç Geliştirmek İçin Apple ile Görüşüyor!
Hyundai otonom araç geliştirmek için, Apple ile görüşme yaptıklarını açıkladı. İşte Hyundai ve Apple arasındaki görüşmenin detayları.
Gelecekte kendi kendine giden otomobillerin yollarda olacağına inanan şirketler, konu ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Otonom araç üretimine başlamak isteyen Hyundai, Apple ile görüşme yaptıklarını açıkladı. Ancak daha sonra ilginç bir şekilde yaptığı açıklamayı değiştirdi.
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Hyundai, Apple ile görüşen firmalardan sadece biri!
Kendi kendine giden otomobiller geliştirmek için Apple ile görüşme sağladıklarını belirten Hyundai, otonom araçlar hakkında çalışmalara devam ediyor. Başta Apple ile görüşme sağladıklarını açıklayan Hyundai, daha sonra Apple ile görüşen birkaç şirketten sadece biri olduğunu açıkladı. Yani yaptığı açıklamayı bir yerde değiştirdi diyebiliriz.
Daha sonra Kore medyası tarafından yapılan açıklamada Hyundai‘nin sadece arabanın bataryasını ve sürüş teknolojisini geliştirmek için Apple ile çalışacağını açıkladı. Görünüşe göre Apple‘ın bu konuda tecrübesi olduğunu düşünen şirketler Apple’ın kapısını çalıyor. Tabi Apple’ın bir otomobil firması ile birlikte çalışacağını düşündüğümüzde, birkaç yıl içerisinde otonom araçları yollarda görebilmemiz mümkün. Ancak Apple‘ın hangi şirketle çalışacağı şimdilik belli değil.
Hyundai ise yaptığı açıklamayı şimdiden geri çekti bile. Gereğinden fazla karışan durum görünüşe göre Hyundai’nin erken yaptığı açıklamalardan kaynaklanıyor. Karışıklığa sebebiyet veren Hyundai, sonunda olayı sonuca bağladı.
Otonom araçlara ilgi gösteren Hyundai, gelecekte General Motors ile yaptığı ortaklık sayesinde kendi kendine giden otomobiller ile ilgili ciddi gelişmeler kaydedecek. Ancak Apple ile bir ortaklık kurulacak mı belli değil. Bakalım Hyundai, Apple ile bir ortaklık içerisine girecek mi. Sizce Apple hangi otomobil firması ile anlaşma yapacak?
Ayrıca telefon piyasasındaki yeri tartışılmayan Xiaomi modellerine;
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Genel
LG 2020 Ön Kazanç Raporunu Yayınladı!
LG, 2020 ön kazanç raporunu paylaştı. Paylaşılan değerlerin LG’nin şimdiye kadar elde ettiği en yüksek kar değerleri olduğu söyleniliyor.
Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde elde ettiği karı veya zararı ortaya koyan kazanç raporunu paylaştı. Herkese açık şekilde paylaşılan 2020 ön raporu, şirketin bu dönemde kazandığı veya kaybettiği maddi tutarı gösteriyor.
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LG 2020’de en yüksek satış gelirine ulaştı!
LG 2020 ön kazanç raporu şirket için ciddi rakamlar taşıyor. 2020’nin Ekim ve Aralık ayları arasındaki dönemini kapsayan bu rapor, şirketin toplamda 17.21 Milyar Dolar gelir elde ettiğini söylüyor. Bu gelir içerisndeki işletme karı ise tam 590 Milyon Dolar. Aynı zamanda bu değer, LG‘nin şimdiye kadar yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği en yüksek değer. Yani 2020’nin dördüncü çeyreği, LG tarafından oldukça verimli geçmiş.
Öte yandan toplam gelirde %16.9 artış elde ettiğini dile getiren LG, karının %536 arttığını söylüyor. Bu değerlere baktığımızda LG toplam satışta çok ciddi bir artış yakalıyor. Hatta şirketin elde ettiği gelirin önceki döneme göre 5 kattan daha fazla olduğunu görüyoruz.
Üst üste dört yıldır 60 trilyon KRW‘nin üzerinde gelir elde ettiğini bildiren LG, tüm yılın işletme karının 3.2 trilyon KRW olması beklendiğini söyledi. Bu tarafta net kar değeri bilinmiyor ancak konu ile ilgili çalışmalar hala devam ediyor.
LG 2020 ön kazanç değerlerine genel olarak baktığımızda, 2020 yılının bu denli hızlı geçmesi Koronavirüs kaynaklı olabilir. Öte yandan LG’nin televizyon dünyasında elde ettiği başarı gerçekten takdire şayan. Bakalım LG, 2021 yılında nasıl satış rakamları elde edecek. Sizce LG, 2021‘de bu satış gelirlerine ulaşabilecek mi?
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 ve Buds Pro hakkında yeni bilgiler geldi!
Samsung’un 2021 yılındaki yeni modelleri Galaxy S21 ve Buds Pro modellerinin satışa sunulma tarihleri belli oldu.
2021 yılına hızlı bir giriş yapan Samsung, yeni modelleri ile Ocak ayı içerisine karşımıza çıkacak. Cihazlarını 14 Ocak‘ta tanıtacak olan Samsung, Galaxy S21 ve Buds Pro modelleri ile kaşımıza çıkacak. Cihazların özellikleri halihazırda biliniyordu. Şimdi ise cihazların mağazalarda yer alacakları tarihler belli oldu.
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Galaxy S21 ve Buds Pro’yu ne zaman satın alabileceğiz?
Samsung’un 14 Ocak‘ta tanıtacağı yeni amiral gemisi modelleri, ilk olarak karşımıza o gün çıkacaklar. Galaxy S21 Serisi‘nin uzun süredir beklenilen modelleri, 29 Ocak‘ta Batı Avrupa’da satışa sunulacak. Daha sonra sırayla diğer ülkelere de yayılacak. 14 Ocak – 29 Ocak tarihleri arasında ise Galaxy S21 Serisi’nin ön sipariş süreci yer alacak.
Öte yandan yine beklenilen bir kablosuz kulaklık modeli olan Buds Pro’nun da aynı tarihte satışa sunulacağı söyleniliyor. Hatta Samsung, yaptığı bir kampanya ile Galaxy S21 Ultra modelini ön sipariş ile satın alanlara, Galaxy Buds Pro‘yu hediye edecek. Yani ücretsiz olarak verilecek. Galaxy S21 ve S21+ modellerini satın alanlara ise Galaxy Buds Live ve SmartTag Bluetooth hediye edilecek.
Galaxy Buds Pro modelini ayrıca satın almak isteyen kullanıcılar ise 230 Euro fiyat etiketi ile karşılaşacaklar. Öte yandan Buds Live zaten piyasada olan bir üründü. Fiyatı ise 120 Euro civarında diyebiliriz. SmartTag Bluetooth’u ayrı satın almak isteyenler için ise fiyat 30 Euro civarında.
Gelen bilgilere göz attığımızda Samsung Galaxy S21 ailesinden herhangi bir ürünü ön sipariş ile verenler, ciddi maddi değere sahip hediyelere sahip olacaklar. Özellilke Galaxy Buds Pro hediyesi almak gerçekten cihazı satın almaya teşvik edici olacaktır.
Samsung S21 ve Buds Pro modelleri 14 Ocak tarihinde tüm özellikleri ile karşımızda olacaklar. Bakalım Galaxy Buds Pro ve Galaxy S21 ailesi bilinmeyen ne gibi özellikler sunuyorlar. Sizce Galaxy S21 Serisi’nin satış rakamlarında patlama yaşanacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.
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