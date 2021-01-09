Twitter Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı!

Twitter, mevcut ABD Başkanı Donald Trump ‘ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı.

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Twitter Güvenlik Ekibi açıklama yaptı

Twitter güvenlik ekibi tarafından yapılan açıklamada, “Trump ‘ın hesabından paylaştığı son mesajları yakından inceledikten ve bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık” ifadeleri kullanıldı.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021

Açıklamanın devamında Twitter’ın, halkın seçilmiş yetkililerin ve dünya liderlerinin sesini duymasına olanak sağladığı belirtildi. Devamında “Ancak son yıllarda, liderlerin hesaplarının bizim kurallarımızdan daha üstün olmadığını ve Twitter’ı şiddeti yaymak için kullanamayacaklarını net bir şekilde belirttik. Politikalarımız ve uygulanma şekilleri hakkında şeffaf davranmayı sürdüreceğiz” sözlerini kullanan Twitter güvenlik ekibi Donald Trump‘ın hesabını tamamen askıya aldı. Öte yandan Twitter, Trump’ın daha etkin olduğu ve “realDonaldTrump” kullanıcı adına sahip hesabı kapatırken, ABD başkanları için açılan resmi “POTUS” kullanıcı adlı hesabın aktif olduğu görüldü.

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Twitter, Trump’ın hesabını Çarşamba günü de askıya almıştı

Twitter, Çarşamba günü yapılan kongre baskınının ardından başkan Trump’ın hesabını 12 saatliğine askıya almış ve bu tarz şiddete teşvik eden paylaşımların devam etmesi durumunda hesabın kapatılacağını duyurmuştu.

Diğer sosyal medya platformları Facebook ve Instagram da Trump’ın bu tarz paylaşımları nedeniyle, başkanın her iki platformadaki resmi hesaplarını askıya almıştı.