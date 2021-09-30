Troy Farkıyla iPhone 13’e Türkiye’de İlk Sahip Olanlardan Biri Olabilirsiniz

iPhone 13’e bir an önce kavuşmak istiyorsanız; Troy’un “Gece Teslimatı” seçeneğiyle iPhone 13 ailesine herkesten önce ulaşabilirsiniz. Apple Premium Reseller’ı Troy, iPhone 13 ailesine özel hızlı bir teslimat seçeneği sunuyor. Troy üzerinden bu seçenekle iPhone 13 modellerinden birini sipariş edenler; Troy ve Bolt Kargo iş birliği ile 1 Ekim 02:00’a kadar yeni iPhone 13 cihazlarına süratle ulaşabilecekler.

Apple’ın yeni iPhone 13 ailesi Troy’da

Apple’ın, şirket tarihinde şimdiye kadar geliştirilen en iyi çift kamera sistemine sahip olduğunu iddia ettiği iPhone 13, A serisi işlemcisiyle, ve artırılan pil ömrüyle eski nesil iPhone modellerini kullananları bile kendisine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Apple’ın bu en iddialı cihazına sahip olmak isteyenler de, Troy ile iPhone 13 modellerine hızlı bir şekilde ulaşabilecekler. Troy, troyestore.com’dan iPhone 13 ön siparişini tamamlayan ilk 100 kişiye, 1 Ekim 00:01’den itibaren Bolt Kargo iş birliği ile lansmana özel gece teslimatı sözü veriyor.