Dijital Aşı Kartı, Apple Cüzdan’a Eklenebilecek!

iOS 15 bu hafta başında yayınlandı ve yeni Apple Health uygulamasına, COVID-19 aşı ve test sonuçlarını saklamak için yeni özellikler eklendi.

iOS 15.1’in bugünkü sürümüyle Apple, aşı kartlarınızı Apple Cüzdan uygulamasına eklemenize izin vererek işleri bir adım öteye taşıyor.

Apple Developer web sitesindeki bir gönderide ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Apple bu özelliği güçlendirmek için SMART Sağlık Kartları spesifikasyonunu kullanıyor. Bu, sağlık hizmeti sağlayıcınız veya eyaletiniz SMART Sağlık Kartları platformunu kullanıyorsa, Sağlık uygulamasında depolanan doğrulanabilir sağlık kayıtlarını hava yolları, etkinlik mekanları ve diğer işletmeler dahil olmak üzere bu bilgileri talep eden onaylı üçüncü taraf uygulamalarla paylaşabileceğiniz anlamına gelir.

iOS 15.1 ile, işletmelerde ve mekanlarda sunmak için doğrulanabilir COVID-19 aşı kayıtlarınızı Apple Cüzdan uygulamasına eklemeyi de seçebilirsiniz. Apple’ın blog gönderisinin yalnızca “yaklaşan bir yazılım güncellemesine” ekleneceğini belirtmesine rağmen, bu yeni özelliğin gerçekten iOS 15.1’e dahil edildiği doğrulandı. (MacRumors)

Apple:

iOS 15 ile kullanıcılar, Health uygulamasında COVID-19 aşıları ve test sonuçları dahil doğrulanabilir sağlık kayıtlarını indirebilir ve saklayabilir. Health uygulamasındaki doğrulanabilir sağlık kayıtları, SMART Sağlık Kartları spesifikasyonunu temel alır. Kullanıcılar, Health uygulamasında depolanan doğrulanabilir sağlık kayıtlarını, havayolları, etkinlik mekanları ve yüz yüze etkileşimleri kolaylaştıran diğer işletmeler gibi bu bilgileri isteyen onaylı üçüncü taraf uygulamalarla paylaşmayı seçebilir. Ayrıca yaklaşmakta olan bir yazılım güncellemesinde, işletmelere, mekanlara ve daha fazlasına sunmak için Apple Cüzdan’da bir aşı kartı olarak doğrulanabilir COVID-19 aşı kayıtları eklemeyi de seçebilirler.

SMART Sağlık Kartları veren kuruluşlar, kullanıcıların aşı bilgilerini güvenli bir şekilde indirip Sağlık uygulamasında saklayabileceklerini ve bunları Cüzdan’dan hızla ekleyip sunabileceklerini bilmelerini sağlamak için yakında yeni bir düğme kullanabilecek. Yapıt ve kullanım yönergeleri yakında hazır olacak.

Bu tür özelliklerin çoğunda olduğu gibi, Apple’ın uygulamasından yararlanıp yararlanmayacağınız, sağlık hizmeti sağlayıcınıza ve durumunuza bağlıdır.

Apple Cüzdanınıza Sağlık Kayıtları Nasıl Eklenir?

Aşı kartı özelliği henüz Apple Cüzdan’da mevcut değil, ancak bu yıl içinde eklenecek.

Apple geliştirici gönderisine göre, hazır olduğunda SMART Sağlık Kartları veren herhangi bir kuruluş, kullanıcılara aşı bilgilerini nasıl indireceklerini ve depolayacaklarını bildiren yeni bir düğmeye erişebilecek. Yaklaşan bu altyapıyı kullanarak, dijital aşı kartınızı, Apple Cüzdan’a ekleyebileceksiniz.

Diğer sağlık kayıtlarını (test sonuçları gibi) depolamaya gelince, artık bunları Health uygulamasına QR kodları aracılığıyla ekleyebilirsiniz. Özetle, sağlık hizmeti sağlayıcıları iPhone kameranızla taramanız için size bir QR kodu gönderecek ve oradan ilgili kayıtları uygulamanıza aktarabilirsiniz. Bazı durumlarda, indirilebilir bir dosya aracılığıyla kayıtları Health uygulamasına da aktarabilirsiniz.

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Apple Cüzdan Nasıl Çalışır?

Apple Cüzdan, farkında olmayanlar için etkinlik biletleri, kimlik kartları, biniş kartları, kimlik bilgileri ve hatta araba anahtarları gibi şeylerin dijital kopyalarını iOS cihazınızda (iPhone veya Apple Watch) saklamanıza olanak tanır.

Kaynak: MacRumors, NewsWeek