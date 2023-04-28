Son yıllarda hızlı karar verme, esneklik ve baskı altında yüksek performans gösterme gibi özellikleri ile öne çıkarak dünya genelinde tercih edilen bir kesim haline gelen Türk yöneticiler küresel şirketlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Diğer taraftan ulusal ve uluslararası birçok kuruluş çalışan sayısını azaltmayı ve küçülmeyi tercih ederken Trend Micro, büyümeye devam ediyor ve bu büyümede Türk yöneticilere güveniyor. Bu doğrultuda Türk yöneticilerin deneyimlerinden daha fazla faydalanmak isteyen Trend Micro geçtiğimiz aylarda Türkiye’de görev yapan çeşitli yöneticilerin görev alanlarını genişletmiş ve üst düzey pozisyonlara getirmişti. Bu atamaların ardından elde edilen başarılar sonrasında Trend Micro, üç üst düzey atama daha gerçekleştirerek Türk yöneticilerin görev alanını genişletti.

Canan Dumanay, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Finans ve Kamu Sektörü İş Geliştirme Direktörü; Hasan Gültekin, Akdeniz Ülkeleri Bölge Müdürü ve Yakup Börekcioğlu, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Finans ve Kamu Sektöründen Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

Türk yöneticileri tercih eden küresel şirketin sayısı her geçen gün artıyor

Ekonomik krizler ve diğer zorlukların üstesinden gelme konusunda başarılarıyla dikkat çeken Türk yöneticilerin küresel alanda yükselişi devam ediyor. Dünya genelinde önde gelen şirketlerde görev yapan Türk yöneticilerin sayısı giderek artıyor. Bu durumun farkında olan Trend Micro, Türkiye ve diğer bölgelerde görev yapan Türk yöneticilerin tecrübelerinden ve bilgi birikimlerinden faydalanmak için görev alanlarını genişletmeye ve yeni pozisyonlara atamaya devam ediyor. Trend Micro’daki Türk yöneticilerin yükselişinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.

Canan Dumanay

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Canan Dumanay, çalışma hayatına 2011 yılında KoçSistem’de operasyon sorumlusu olarak başladı. 2014 yılında Mevcut Müşterilerden Sorumlu Satış Yöneticisi olarak Trend Micro ailesine katılan ve Satış Operasyonları Direktörü olarak görevine devam eden Dumanay, şu anda Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (AMEA) Sektörel Satış İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapıyor.

Hasan Gültekin

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü mezunu olan Hasan Gültekin, HP, Oracle Türkiye ve İsviçre’de, Intel Türkiye, Microsoft Türkiye ve Trend Micro’da yurtiçi ve yurtdışı satış alanlarında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Trend Micro’dan önce Blue Coat Systems’ta Ülke Müdürü olarak görev alan Hasan Gültekin, 2018 yılında Türkiye ülke müdürü olarak Trend Micro ailesine katıldı. Gültekin, Trend Micro’da şu anda Akdeniz Ülkeleri (Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs ve Malta) Bölge Müdürü olarak görev yapıyor.

Yakup Börekcioğlu

1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Yakup Börekcioğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Elektrik Elektronik Bölümü’nden Yapay Zeka üzerine master derecesi aldı. İş hayatına 1993 yılında ASELSAN’da Üretim Kalite Güvenliği Bölümü’nde başlayan Börekcioğlu sonradan Bilgi Teknolojileri Direktorlugu pozisyonunda görev almistir. 2005 yılında Türkiye ve Türki Cumhuriyetler’den Sorumlu İş Geliştirme Müdürü olarak Sun Microsystems ailesine katilmiş ve ileriki dönemlerde Sektörel Satış Müdürlüğü görevini üstlendi. 2010 yılında yeniden yapılanan Vmware ekibine Türkiye Satış Müdürü olarak katıldı, şirketin Türkiye’deki Pazar payının büyütülmesi, kurumsal bulut ve servis sağlayıcıların bulut altyapılarının kurulması için gereken tüm çalışmalardan sorumlu olarak ekibi ile görev yaptı.

Kasım 2012’de Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü olarak göreve başlayan Börekcioğlu, 2018 yılında Akdeniz Ülkeleri, İsrail ve Katar Bölge Başkanı olarak Dubai merkezde yeni görevine terfi etti. 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle Börekcioğlu’nun sorumlu olduğu bölgeler genişletilerek Rusya federasyonu ve Türki Cumhuriyetler de eklendi.

Son olarak Trend Micro Akdeniz Ülkeleri, İsrail, Rusya Federasyonu ve Türki Cumhuriyetler Bölge Başkanı görevini üstlenen Börekcioğlu, şu anda Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi (AMEA) Finans ve Kamu Sektörel Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.