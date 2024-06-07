Trend Micro yapay zeka içeren bilgisayarlar çağında ortaya çıkan tehditlere karşı koruma sağlamak için özel olarak tasarlanan ilk tüketici güvenlik çözümlerini tanıttı. Trend Micro, bu gelişmiş özellikleri içeren çözümlerini 2024’ün sonlarında tüketicilere sunacak.

Intel İstemci Yazılım Ekosistemini Desteklemeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Carla Rodriguez, “Kod adı Lunar Lake olan yeni nesil Intel Core Ultra işlemcilerimizi kullanan yapay zeka çözümleri konusunda Trend Micro ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Trend Micro, gecikme süresini azaltırken kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini artıran yerel taramalara olanak tanıyan e-posta savunma özelliği için Lunar Lake 48 NPU Top’ı kullanan ilk şirket olacak. Intel, Trend Micro gibi yapay zeka bağımsız yazılım tedarikçileri (Independent Software Vendor) için eşsiz ölçek ve kanallar sunan geniş ve açık bir ekosistemi destekliyor. Trend Micro’nun yüksek güvenliğe sahip yapay zeka destekli bilgisayar arayanlar için çözümlerini daha da ileriye taşımasını dört gözle bekliyoruz” dedi.

Trend Micro’nun ekosisteminin bu hafta Intel’i de kapsayacak şekilde genişlemesi, sınır tanımayan inovasyona odaklandığının bir göstergesi olarak büyük önem taşıyor. Trend Micro, yapay zeka ve diğer gelişmekte olan teknolojilere odaklanmaya devam ederken, sektördeki diğer paydaşlarla olan iş birliklerini genişletiyor.

Trend Micro COO’su Kevin Simzer, “Yapay zekayı sadece güvenlik için kullanmıyoruz, aynı zamanda yapay zekanın kendisini de güvence altına alıyoruz. Bu yapay zeka çağının değeri, nihayetinde kurumsal düzeyden bireysel tüketiciye kadar ne kadar güvenli olduğuna bağlı olacak. Trend Micro her ikisini de ele alırken, sektördeki pek çok şirket henüz bunlardan hiçbirini yapmıyor” dedi.

Avrasya Bölgesi Teknik Lideri Burçin Olgaç, “Bu yeni güvenlik çözümlerimizle, yapay zekanın getirdiği yeniliklerin risklerini en aza indirirken, tüketicilere en yüksek düzeyde güvenlik sunmayı amaçlıyoruz. Yapay zeka çağında kullanıcılarımızın verilerini korumak ve güvenlikte öncü konumumuzu sürdürmek için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Nöral işlem birimleri (NPU’lar) tarafından desteklenen yapay zeka bilgisayarları, tüketicilerin yapay zeka uygulamalarını bulut yerine cihazlarında yerel olarak çalıştırmalarına olanak tanıyarak gizlilikten performansa kadar birçok avantaj sağlıyor. Bilgisayar üreticileri yeni yapay zeka bilgisayarlarını hızla pazara sundukça, tüketicilere hem yeni fırsatlar hem de yeni risklerle karşı karşıya kalıyor. Trend Micro, Computex 2024’te sergilenen yeni özelliklerle bu riskleri ele almayı amaçlıyor:

Yapay zeka uygulama güvenliği: Bilgisayarlar için geleneksel siber güvenlik çözümleri, tüketicilere yönelik yapay zeka uygulamalarını kötü niyetli faaliyetlerden korumak söz konusu olduğunda yeterli olmuyor. Modelde izinsiz değişiklik yapma veya bilgi tabanı bozma gibi yöntemler, bir yapay zeka uygulamasının kullanıcıları hassas kişisel bilgileri kaybetme veya yanlış bilgi kurbanı olma riskiyle karşı karşıya bırakacak şekilde yönlendirilmesine neden olabiliyor. Trend Micro’nun yapay zeka uygulama koruma özelliği bu riski ele almak için tasarlandı ve 2024 yılında cihaz güvenliği ürünlerinde kullanıma sunulacak.

NPU ile desteklenen e-posta güvenliği: Önceden, bilgi işlem gücü gereksinimleri nedeniyle e-posta içeriğinin analiz için buluta gönderilmesi gerekiyordu. Trend Micro artık e-posta dolandırıcılığına karşı korumayı yapay zeka bilgisayarında yerel olarak çalıştırabiliyor. Bu, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor ve veri gizlilikle ilgili sorunları ortadan kaldırıyor. Trend Micro, 2024 yılında cihaz güvenliği çözümlerinin bir parçası olarak sunulacak olan bu özelliğin kullanımında yapay zeka bilgisayarlarında yüzde 100’lük bir artış görmeyi bekliyor.

Trend, Computex’teki K0028 standında yapay zeka uygulama güvenliği ve NPU destekli e-posta güvenliği çözümünü sergiliyor.

Trend Micro’nun yapay zeka çağında tüketicileri koruma taahhüdü hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.trendmicro.com/consumer-ai adresini ziyaret edebilirsiniz.

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