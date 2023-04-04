Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla beraber elektrikli arabaların sigorta prim ödemelerinde indirim yapıldı! Togg ve Tesla’nın ardından gelen karar dikkat çekiyor!

Diğer Sürücüleri İlgilendiren Kararlar da Var!

Bu kararname sadece Togg ve Tesla kullanıcılarını ilgilendirmiyor. Diğer sürücüleri ilgilendiren değişiklikler de kararnamede yer alıyor.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek.

Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs’ta yüzde 5 artırımlı olacak. Mayıstan itibaren aylık tavan fiyat artışı ise yüzde 2 olacak. Önceki düzenlemede aylık artış yüzde 4,75 olarak uygulanıyordu. Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek. Bu karar elektrikli araç satışını teşvik etmeye yönelik bir karar olmuş.

Kararla birlikte hasarsızlık indirimi ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti. Hasar ve hasarsızlık indirimini beliryen basamak sayısında yapılan değişiklikle 7 olan basamak sayısı 9’a çıkarıldı. En yüksek hasarsızlık indirimi yüzde 50’ye kadar yapılabilecek. Buna karşılık hasar nedeniyle primle yüzde 200 artırılabilecek.

Tabloya eklenen 0 basamağında prim artırım oranı yüzde 200, 8. basamakta ise hasarsızlık prim oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Tabloya göre en az 5 sigorta süresi boyunca 7. basamakta bulunan sigortalılara bir tazminat ödenmemesi halinde 8. basamakta yer alan indirim uygulanacak.

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