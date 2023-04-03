Elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor ve Y modelinin Türkiye fiyatlarını açıkladı.

Tesla’nın Türkiye’deki piyasaya girişi, ülkedeki elektrikli araç talebinin artmasıyla birlikte oldukça önemli bir adım olarak görülüyor. Türkiye’deki elektrikli araç altyapısının da gelişmeye devam etmesiyle, Tesla’nın ülkedeki satışlarından yüksek bir başarı bekleniyor. Siparişler de yarın 10’da başlıyor.

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İşte Tesla Y’nin fiyatları

430 Km Menzilli Araç: 1,548,732 TL



533 Km Menzilli Araç: 1,619,532 TL

514 Km Menzilli Araç: 1,778,821 TL

Supercharger’lar yarın açılıyor!

Modeller Autopilot sistemini standart olarak sunacak

Gelişmiş Autopilot ve Smart Summon opsiyon listesinde

Modeller Türkçe sesli komut desteği ile geliyor

Tesla Model Y özellikleri

Model Y, 7 kişilik oturma kapasitesine sahip. Model Y’nin Standart versiyonu 0’dan 100 km hıza 6.9 saniyede ulaşırken, Performans versiyonu 0’dan 100 km hıza 3.7 saniyede çıkıyor. Elektrikli aracın bataryaları tam şarjlı haldeyken, versiyonuna göre 480 km veya 533 km menzil sunuyor. Model Y, süper hızlı şarj istasyonlarında 15 dakika şarj olduğunda 270 km mesafe kat edebiliyor. Tamamen elektrikli bir motora sahip olan Model Y, arazide, çamurda, karda ve yağmurda rahatlıkla kullanılabiliyor.

İç özellikler:

Bagaj kapasitesini arttıran katlanabilir arka koltuklar

Koltuklar kapalıyken 76 metreküp bagaj hacmi

15 inç dokunmatik tablet

Tüm hareketleri dijital ekranlarda sürücüye sunma özelliği

250 metre içinde bulunan cisimleri işleme

Bluetooth müzik ve medya

Kablosuz yazılım güncellemeleri

Güç ayarlı ön koltuklar

Isıtmalı koltuklar

4 adet SB noktası

Dış özellikler:

Maksimum görünürlük sağlayan 360 derece arka, yan ve ön kameralar

21” jantlar

Yakındaki arabaları tespit edip çarpışmaları önleyen ve kendi kendine park eden ultrasonik sensörler

Aracın boş ağırlığı 2 ton

LED sis farları

Daha fazla dış açı sunan arka camlar

Kızılötesi ve ultraviyole korumalı cam tavan

Elektrikli katlanır yan aynalar

Hava filtreleme sistemi

11 ilde şarj istasyonu olacak

Tesla, ülkemizde elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını kurmaya başlamıştı. Bolu HighWay Outlet’te şarj istasyonlarının kurulumunu bitiren dünyaca ünlü şirket, Türkiye’nin 11 ilinde şarj istasyonları kurulacak. Tesla’nın internet sitesine göre bu istasyonlar İzmir, Aydın, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya ve Bursa’da yer alacak.