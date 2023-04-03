Elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor ve Y modelinin Türkiye fiyatlarını açıkladı.
Tesla’nın Türkiye’deki piyasaya girişi, ülkedeki elektrikli araç talebinin artmasıyla birlikte oldukça önemli bir adım olarak görülüyor. Türkiye’deki elektrikli araç altyapısının da gelişmeye devam etmesiyle, Tesla’nın ülkedeki satışlarından yüksek bir başarı bekleniyor. Siparişler de yarın 10’da başlıyor.
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İşte Tesla Y’nin fiyatları
- 430 Km Menzilli Araç: 1,548,732 TL
- 533 Km Menzilli Araç: 1,619,532 TL
- 514 Km Menzilli Araç: 1,778,821 TL
Supercharger’lar yarın açılıyor!
- Modeller Autopilot sistemini standart olarak sunacak
- Gelişmiş Autopilot ve Smart Summon opsiyon listesinde
- Modeller Türkçe sesli komut desteği ile geliyor
Tesla Model Y özellikleri
Model Y, 7 kişilik oturma kapasitesine sahip. Model Y’nin Standart versiyonu 0’dan 100 km hıza 6.9 saniyede ulaşırken, Performans versiyonu 0’dan 100 km hıza 3.7 saniyede çıkıyor. Elektrikli aracın bataryaları tam şarjlı haldeyken, versiyonuna göre 480 km veya 533 km menzil sunuyor. Model Y, süper hızlı şarj istasyonlarında 15 dakika şarj olduğunda 270 km mesafe kat edebiliyor. Tamamen elektrikli bir motora sahip olan Model Y, arazide, çamurda, karda ve yağmurda rahatlıkla kullanılabiliyor.
İç özellikler:
- Bagaj kapasitesini arttıran katlanabilir arka koltuklar
- Koltuklar kapalıyken 76 metreküp bagaj hacmi
- 15 inç dokunmatik tablet
- Tüm hareketleri dijital ekranlarda sürücüye sunma özelliği
- 250 metre içinde bulunan cisimleri işleme
- Bluetooth müzik ve medya
- Kablosuz yazılım güncellemeleri
- Güç ayarlı ön koltuklar
- Isıtmalı koltuklar
- 4 adet SB noktası
Dış özellikler:
- Maksimum görünürlük sağlayan 360 derece arka, yan ve ön kameralar
- 21” jantlar
- Yakındaki arabaları tespit edip çarpışmaları önleyen ve kendi kendine park eden ultrasonik sensörler
- Aracın boş ağırlığı 2 ton
- LED sis farları
- Daha fazla dış açı sunan arka camlar
- Kızılötesi ve ultraviyole korumalı cam tavan
- Elektrikli katlanır yan aynalar
- Hava filtreleme sistemi
11 ilde şarj istasyonu olacak
Tesla, ülkemizde elektrikli araçlar için şarj istasyonlarını kurmaya başlamıştı. Bolu HighWay Outlet’te şarj istasyonlarının kurulumunu bitiren dünyaca ünlü şirket, Türkiye’nin 11 ilinde şarj istasyonları kurulacak. Tesla’nın internet sitesine göre bu istasyonlar İzmir, Aydın, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya ve Bursa’da yer alacak.