2021 yılında araç gruplarına ve illere göre uygulanacak trafik sigortası fiyatları belli oldu. Buna göre, en yüksek primi İstanbul’da hasarlı sürücüler ödeyecek.

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Yeni yılla birlikte trafik sigortası fiyatları belli oldu. Trafik sigortası fiyatları araç gruplarına ve illere göre değişim gösteriyor. Sigorta şirketleri ocak ayından itibaren primlerini her ay yüzde 1 arttıracaklar.

2017 yılından itibaren trafik sigortasında azami fiyat (tavan fiyat) uygulamasına geçildi ve il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre sigorta primlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye başladı.

Sigortacılar, kamunun belirlediği fiyatın üzerine çıkamıyor ama isterlerse altına inebiliyorlar. Sigorta şirketlerinin trafik sigortasına uygulayacakları fiyat artışlarını da Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) yayımladığı genelge ile 2021 yılı ocak ayından itibaren primler her ay yüzde 1 oranında artırılacak.

Trafik sigortası primleri sürücünün hasar geçmişine göre belirleniyor, çok hasar yapanın sigorta primi yüksek, hasarsız sürücünün ise düşük oluyor. Fiyatlar, ‘hasarsızlık kademesi’ adı altında 7 basamaktan oluşan sisteme göre belirleniyor. 4. kademe, prim artırım ve indirimi içermeyen, ilk kez trafiğe çıkacak olanların kademesi.

Buna göre 2021’de otomobillerde en yüksek primi 4 bin 65 lira ile İstanbul’da, 1. kademedeki sürücüler ödeyecek. Otomobillerde en düşük primi 327 lira ile 7. kademedeki hasarsız sürücüler ödeyecek. Minibüslerde en yüksek primi 7.142 lira İstanbul‘da, 1. kademedeki sürücüler öderken motosikletlerde ise en yüksek prim 1.657 lira, en düşük ise 327 lira.

Trafik sigortası primini en düşük ödeyecek iller ise Adıyaman, Aydın, Burdur, Çanakkale, Hakkari, Hatay, Isparta, Kars, Kastamonu, Kütahya, Mardin, Muğla, Sinop, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Ardahan, Kilis, Osmaniye’deki sürücüler olarak belirlenmiş.

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