ÖTV oranları Türkiye’deki otomobil fiyatlarını belirleyen en temel unsur olarak karşımıza çıkıyor. Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan güncel veriler, pazarın daraldığı bir dönemde bile vergi gelirlerinin hız kesmediğini ortaya koyuyor. Tüketicinin üzerindeki mali yük her geçen gün ağırlaşırken, toplanan rakamlar dudak uçuklatmaya devam ediyor. Peki, araç satışları azalırken devlet nasıl daha fazla gelir elde ediyor?

Pazar daralırken ÖTV gelirleri yükselmeye devam ediyor

ÖTV tahsilatı, 2026 yılının ilk çeyreğinde pazarın genel gidişatından tamamen bağımsız bir büyüme sergiliyor. Mart ayı verilerine göre otomotiv pazarı yüzde 13 oranında bir daralma yaşayarak 105 bin 709 adet seviyesine kadar geriledi. Ancak satışlardaki bu düşüşe rağmen, aynı dönemde otomotivden elde edilen vergi geliri yüzde 11,82 artışla 68,1 milyar TL seviyesine ulaştı.

Yılın ilk üç ayını kapsayan tablo, araba almak isteyenlerin ne kadar büyük bir vergi yüküyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. İlk çeyrekte pazar genel olarak yüzde 4,01 küçülürken, toplam ÖTV geliri yüzde 12,93 artışla 159,6 milyar TL sınırını geçti. Bu durum, araç fiyatlarındaki artışın vergi dilimlerini yukarı çekmesiyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanıyor:

“Pazar küçülüyor ama ÖTV artıyor. Mart ayında otomotiv pazarı %13 daralarak 105.709 adede geriledi. Aynı dönemde otomotivden tahsil edilen ÖTV ise %11,82 artarak 68,1 milyar TL oldu. İlk çeyrek tablosu da aynı yönü gösteriyor. Pazar %4,01 küçülürken, ÖTV geliri %12,93 artışla 159,6 milyar TL’ye çıktı. Yıl sonu için hedeflenen 900 milyar TL’lik ÖTV gelirinin %16,79’u daha ilk 3 ayda toplandı. Dikkat çeken ise ilk 3 ayda engelli araç satışları artıyor, elektrikli araçların düşük ÖTV payı yükseliyor. Buna rağmen vergi geliri hız kesmiyor. Sistem, pazar daralırken bile gelir üretmeye devam ediyor.”

Devlet üretici firmadan daha fazla para kazanıyor

Türkiye’deki Özel Tüketim Vergisi sistemi, dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça uçuk seviyelerde seyrediyor. Birçok ülkede araç fiyatları üzerindeki vergi yükü makul seviyelerdeyken, Türkiye’de devletin bir araçtan kazandığı para, o aracı üreten ve geliştiren firmanın kâr marjını katbekat aşıyor. Bu durum araba sahibi olmayı orta gelir grubu için neredeyse imkansız hale getiriyor.

Düşük ÖTV dilimine sahip elektrikli araçların ve vergi muafiyeti olan engelli araç satışlarının artması bile genel gelir tablosunu aşağı çekmiyor. Fiyatların sürekli yukarı gitmesi, en düşük vergi dilimindeki araçların bile hızla üst basamaklara tırmanmasına neden oluyor. Devlet, 2026 yılı için hedeflediği 900 milyar TL’lik devasa gelirin yaklaşık yüzde 17’sini sadece ilk 3 ayda toplamayı başarmış görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye'deki araç fiyatlarının büyük kısmını oluşturan vergi yükünün düşürülmesi satışları nasıl etkiler?