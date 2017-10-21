TPCast, Oculus Rift’e Kablosuz Adaptör Getiriyor!

TPCast’in 2016 yılında çıkarttığı en büyük tepki alan ürün, HTC Vive için olan kablosuz adaptör idi. Bilgisayar kullanıcıları tarafından çok sevilen ürün, sonunda Oculus Rift için de geliyor.

Bu ay duyurduğu haber ile TPCast, Oculust Rift için kablosuz adaptör üzerinde çalıştığını ve yılın dördüncü çeyreğinde büyük bir ihtimal ile çıkış yapacağını söyledi. Gelecek olan adaptör, 90 FPS’ye sahip 2K kalitesinde bir videoyu 2 mili saniyeden düşük bir hızda iletebiliyor ve 5 saatlik bir batarya ömrüne sahip.

Şirketin Vive kiti, kullanıcıların odasına bir baz istasyonu gibi yerleştirdikleri bir verici ile iletişim kurarak çalışıyor. Çin’de bir süredir mevcut olan ürün, ABD ve Avrupa için ön siparişlerini geçtiğimiz ay açtı ve yakında gönderilmesi bekleniyor.