Teknoloji, eğlence ve reklamcılık şirketi Titan OS, akıllı TV’ler için bağımsız bir işletim sistemini piyasaya çıkardığını ve bunun yanında reklamcılık hizmetine de başladığını duyurdu.

Titan OS S.L., şirketin Linux tabanlı TV’ler için özel bir ortaklığa sahip olan TP Vision’ın stratejik partneri oldu. Platform, Avrupa ve Latin Amerika’da seçili Philips ve AOC TV’lerde bulunacak. Yeni işletim sistemi ilk olarak iki adet üst segment modelde yer alacak: PML9009 mini LED TV ve PUS8909 premium LED TV modelleri 2024 yılı içerisinde raflarda yerini alacak.

Barselona’daki genel merkezinin yanında Amsterdam ve Taipei’de de ek ofisleri bulunan Titan OS S.L., Disney, Roku, Rakuten TV ve KKR’den tanınmış endüstri uzmanları da dahil olmak üzere Avrupa ve Amerika’nın önde gelen eğlence, medya ve yatırım sektörlerinden deneyimli endüstri yöneticileri tarafından kuruldu.

TP Vision Avrupa ve Latin Amerika CEO’su Kostas Vouzas marka iş birliğiyle ilgili düşüncelerini “Uzun vadeli iş stratejimiz kapsamında Smart TV platformu seçeneği sunmak artık zorunlu hale geldi. Titan OS S.L. ile yaptığımız ortaklık sayesinde Titan OS platformunun bir parçası olduk. Platform, bize kendi kişiselleştirmelerimize ve ürün entegrasyonlarımıza da olanak sağlıyor. Sonuç olarak müşterilerimiz, global alanda hem premium hizmete kolay erişim sağlıyacak hem de daha fazla yerel içeriğe ulaşabilecek.’’ sözleriyle aktardı.

Titan OS S.L. CEO’su Jacinto Roca heyecanını “Philips ve AOC markalarından sorumlu TP Vision ile ortaklığımızdan dolayı çok heyecanlıyız. Geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bağlantılı TV deneyimini sunmak ve izleyicilerin favori içeriklerine kolay ulaşabilmelerini sağlamak için TV’yi birlikte yeniden konumluyoruz. Bu iş birliği sayesinde ilk günden itibaren Avrupa ve Latin Amerika’daki milyonlarca izleyiciye ulaşabileceğiz.’’ sözleriyle aktardı.

Susie Moan, Currys Baş Veri Sorumlusu iş birliğiyle ilgili düşüncelerini “Currys Connected Media ağımızın bir parçası olarak bu yeni özelliği başlatmak için Titan OS ile ortaklığımızdan dolayı çok mutluyuz. Bu ortaklık, tüketicilerin ilgisini çekmek için heyecan verici ve yenilikçi bir fırsat” sözleriyle aktardı.

İşletim sistemi; Netflix, Prime Video, Youtube, Disney +, Pluto TV, DAZN ve diğer platformlar da dahil olmak üzere 2024 yılı için küresel ve yerel ortaklarla yapılan anlaşmalar kapsamında izleyicilere kapsamlı, premium hizmet verecek ve ilgili kanal listesine erişim sağlayacak,

Titan OS S.L. veri güvenliği ve gizliliğine verdiği önem dolayısıyla yerel ve bölgesel düzenlemelere titizlikle uyar ve en son IAB standartlarına paralel olarak müşterilerinin haklarının korunmasına yardımcı olur. Titan platformu ayrıca, güvenli ve güvenilir televizyon eğlencesinde yeni bir standart belirlemek için özel olarak gelişmiş dolandırıcılık önleme ve doğru ölçüm hizmetleriyle güçlendirilmiştir.