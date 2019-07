TP-Link UB400 satışta: “Bluetooth’suz bilgisayarlar kalmasın”

TP-Link UB400 modeli, ülkemizde satışa sunuldu. Ağ ürünleriyle birlikte farklı ihtiyaçlar için ürünler de üreten şirket, bu modelle birlikte bilgisayarında Bluetooth desteği olmayanlar için çözüm sağlıyor.

TP-Link UB400 özellikleri ve fiyatı

Minik boyutlu bir USB adaptör olan UB400, Bluetooth’un en yeni sürümü olan 4.0 desteğine sahip. Bu sayede daha hızlı bağlantı sağlayan ürün, tak&çalıştır özellikli. Hiçbir sürücü gerektirmeden masaüstü ya da taşınabilir bilgisayarlara takılarak kullanılan ürün, Windows 8, 8.1 ve 10 işletim sistemleri ile uyumlu.

Minik ve şık tasarımı ile her yere rahat taşınabilen UB400, taşınabilir bilgisayara takılı haldeyken dışarıya fazla sarkma yapmıyor. Bu nedenle UB400 takılı halde bilgisayarı her yere götürmek mümkün oluyor; bir risk oluşturmuyor. 10 metreye kadar iletim mesafesi olan TP-Link UB400, bilgisayara çok yakın olmadan da Bluetooth bağlantı keyfi sürülmesini sağlıyor. Örneğin Bluetooth kulaklıkla müzik keyfini evin her yerinde sürdürmek mümkün olabiliyor.

Düşük enerji (BLE) teknolojisine sahip Bluetooth 4.0 desteği olan ürün, geriye dönük olarak Bluetooth 3.0, 2.1, 2.0 ve 1.1 sürümleri ile uyumlu; bu desteklere sahip cihazlarla da sorunsuz bağlantı sağlıyor. UB400’ün Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 8,90 USD olarak açıklanıyor.

UB400 özellikleri:

– Bluetooth 4.0

– Sürücü gerektirmeyen yapı/ tak çalıştır. (Windows 8, 8.1 ve 10 ile uyumlu

-Win 10/8.1/8/7/XP desteği