İnternet bağlantı sorunları nasıl çözülür? TP-Link’e sorduk!

Günümüzde sıklıkla rastlanan internet bağlantı sorunları sebebini ve çözümlerini TP-Link Türkiye Genel Müdürü Ali Dinçer’e sorduk.

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Artık ADSL, VDSL ve fiber bağlantılara sahip olmamıza rağmen karşımıza sıklıkla çıkan bağlantı problemlerinin nedenlerini ve nasıl çözülebileceğini Sayın Ali Dinçer’e soruyoruz. Böylece modem ve router seçiminin önemini birinci ağızdan öğreneceğiz.

Bunun yanı sıra mevcut interneti evin ya da ofisin geneline yaymak adına en çok konuşulan mesh teknolojisinin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını da bu videoda öğrenebilirsiniz.

Mesh teknolojisi nedir?

Mesh teknolojisi başta TP-Link olmak üzere diğer üreticilerin de kullandığı yeni nesil bağlantı çözümüdir. Bu teknoloji TP-Link bünyesinde Deco modellerinde kullanılıyor. Özellikle geniş ev ve ofis kurulumlarında internetin her noktaya ulaşması için geliştirilen mesh, çok katlı evlerde de rahatlıkla kullanılabilir durumda. Ayrıca genellikle sınırlı sayıda cihaz desteği olan modem ve router cihazlarının 100 ve hatta daha fazla cihaza kadar bağlanabilirlik sağladığını da belirtmek gerek.

Kolay kurulum, basit kullanım

Kablosuz menzil genişleticilerinin aksine tek Wi-Fi adıyla tüm evde rahat ve kesintisiz bir bağlantı sağlayan TP-Link mesh sistemi, sadece birkaç adımda ve herhangi bir şekilde teknik bilgi gerekmeden kolay kurulum ve kullanım vadediyor.

Mesh teknolojisi ve internet bağlantı sorunları hakkındaki detayları aşağıdaki videomuzdan görebilirsiniz.