TP-Link’ten Tüm WiFi İhtiyaçları Tek Bir Kutuda Toplayan Router

TP-Link, bir evin kablosuz ağ ihtiyacı olan yönlendirici, WiFi menzil genişletici ve erişim noktası özelliklerini tek bir kutuda toplayan TL-WR940N yönlendiricinin yeni versiyonunu satışa sundu.

TP-Link, popüler yönlendirici modeli TL-WR940N’in yeni versiyonunu satışa sundu. Cihaz bir router olmasının yanı sıra WiFi range extender ve access point özelliklerine de sahip.

450Mbps kablosuz hız destekleyen TL-WR940N, ev ve küçük ofislerin ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen ve kablolu/kablosuz hepsi bir arada bir ağ çözümü. MIMO teknolojisi sayesinde HD video, VoIP arama, online oyun gibi uygulamaları sorunsuz gerçekleştiren kablosuz performansa sahip olan ürün, kolayca WPS2 şifreleme yaparak ağ güvenliğini de sağlıyor. Siyah, şık kasası ile dikkat çeken ürün, üzerinde yer alan üç harici anten ile yüksek hızın yanı sıra geniş kapsama alanı da sunuyor.

TL-WR940N versiyon 5 modeli uygun fiyatı ile de dikkat çekiyor. Ürünün Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı 139 TL olarak belirlenmiş.