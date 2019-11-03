89 TL’ye A101’de satılan TP-Link router!

Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Redmi Note 8 ve Redmi Note 7 video karşılaştırma testimizde, dört telefonun video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada kim daha iyi sonuç almış?

Redmi Note 8 inceleme; https://youtu.be/Kk4eRHQBxTA

Redmi Note 8 Pro ön inceleme; https://youtu.be/S3RVhLT8Nio

Redmi Note 8 ön inceleme; https://youtu.be/hq7YXvGWKX4

Redmi 8 ön inceleme; https://youtu.be/cWQ_zh1JejM

Redmi 8A ön inceleme; https://youtu.be/f4YUsgEcGko

Redmi 8 ailesi (Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8 ve Redmi 8A) İstanbul lansmanı; https://youtu.be/6e7hf__lpF4

Redmi Note 8 Pro kutu açılışı; https://youtu.be/oEoucpF_BuE

Redmi Note 8 vs. Redmi Note 8 kamera karşılaştırma; https://youtu.be/-IvtG6RcNFw