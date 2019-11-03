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89 TL’ye A101’de satılan TP-Link router!
A101’de perşembe gününden itibaren satışa çıkan TP-Link TL-WR841N isimli router modeli piyasadaki en ucuz router modeli olarak dikkat çekiyor.
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Kablolu modem bağlantılarınızı kablosuza çevirmek, daha stabil bir bağlantı kurmak adına tercih edebileceğiniz TP-Link TL-WR841N, A101 mağazalarında 89,95 TL fiyatla satılıyor.
TP-Link TL-WR841N özellikleri;
- 4 adet 10/100Mbps LAN portu
- 1 adet 10/100Mbps WAN portu
- 2 adet 5 dBi sabit yönsüz anten
- IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- 2.4 GHz tek frekans
- Tüm özellikler için tıklayın.
Kamera Kıyaslama
Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Redmi Note 8 ve Redmi Note 7 video karşılaştırma
Redmi Note 8 Pro, Mi 9T, Redmi Note 8 ve Redmi Note 7 video karşılaştırma testimizde, dört telefonun video performansına yakından bakıyoruz. Bakalım hem ön hem de arka kamerada kim daha iyi sonuç almış?
Redmi Note 8 inceleme; https://youtu.be/Kk4eRHQBxTA
Redmi Note 8 Pro ön inceleme; https://youtu.be/S3RVhLT8Nio
Redmi Note 8 ön inceleme; https://youtu.be/hq7YXvGWKX4
Redmi 8 ön inceleme; https://youtu.be/cWQ_zh1JejM
Redmi 8A ön inceleme; https://youtu.be/f4YUsgEcGko
Redmi 8 ailesi (Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8 ve Redmi 8A) İstanbul lansmanı; https://youtu.be/6e7hf__lpF4
Redmi Note 8 Pro kutu açılışı; https://youtu.be/oEoucpF_BuE
Redmi Note 8 vs. Redmi Note 8 kamera karşılaştırma; https://youtu.be/-IvtG6RcNFw
Sizden Gelenler
Netflix dizilerinin hepsine mi sansür geldi? – Sizden Gelenler #48
Sizden Gelenler #48 bölümümüz ile sosyal medya hesaplarımız üzerinden sorduğunuz soruları cevaplandırdığımız Sizden Gelenler serimize devam ediyoruz.
Osman ve Aydoğan’ın soruları cevaplandırdığı bölümümüzün zaman kodlarını içeren indeksini ise Can Kahya hazırlıyor.
İyi seyirler…
Sizden Gelenler #48 Soruları
Cuma Raporu
Cuma Raporu #74: AirPods Pro, Mavic Mini ve dahası
Cuma Raporu #74 haberimizde, geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Cuma Raporu #74 zaman çizelgesi
01:37 AirPods Pro
06:17 FCA ve PSA birleşti
10:55 DJI Mavic Mini
13:27 5 Kasım Xiaomi lansmanı, yeni ürünler
22:52 Yerli otomobil 2022’de geliyor!
30:44 Samsung’dan yeni katlanır telefon
35:10 Apple Card ile 24 ay taksitli iPhone satışı
42:05 Netflix’e yeni rakip: HBO Max