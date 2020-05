TP-Link, evdeki elektrik şebekesini internet ağı olarak da kullanmayı sağlayan yeni powerline adaptör kitini satışa sundu. TL-PA4020P model adaptör kiti, kablo çekmeden kablolu, güvenli ve hızlı internet bağlantısı sağlıyor.

İlginizi çekebilir: TP-Link Archer AX50: Yeni Nesil WiFi Yönlendiricisi!

Korona salgını nedeniyle evlerde olduğumuz bugünlerde, evin her odasında, her bölümünde internet bağlantısı çok daha önemli hale geldi. Ancak yapısal bazı nedenlerle pek çok evde, her odada kaliteli ve düzenli internet bağlantısı mümkün olmuyor. Örneğin katlı evlerde her kata interneti götürmek sorun olabiliyor ya da tek katlı ama kalın duvarlara, bol koridorlara sahip bir dairede, modemden uzak noktalarda internet erişiminde sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu sorun için var olan çözümlerden biri powerline adaptörler.

Powerline teknolojisi ile evin mevcut elektrik şebekesi, aynı zamanda interneti taşıyan bir hat haline getirilebiliyor. Böylece kablo çekmeden, görüntü kirliliği oluşturmadan elektrik prizi olan her odaya/bölüme internet götürülmüş oluyor.

TP-Link powerline adaptör kiti ile ek kablo çekmenize gerek yok!

TP-Link, yeni bir powerline adaptör kitini satışa sundu. TL-PA4020P model adlı ürün, iki adaptörden oluşuyor ve 600 Mbps’ye varan bağlantı hızlarına ulaşabiliyor. 300 metreye kadar elektrik hattında iletim yapabilen ürün, son derece kolay kurulup kullanılıyor. Powerline adaptörler, ağ ürünleri arasında en kolay kurulan ürünler denilebilir, arayüz ya da uygulamadan kurulum gerektirmiyor. İki adaptörden biri modeme bağlanıp elektrik prizine takılıyor. Böylece elektrik hattı, interneti de iletir hale gelmiş oluyor. Diğer adaptör, internete nerede erişilmek isteniyorsa oradaki bir prize takıldığında o odaya da internet taşınmış oluyor. Ağ güvenliği için her iki adaptör üzerinde bulunan eşleşme düğmelerine basmak yeterli oluyor. Böylece hızlı ve güvenli bir internet ağı oluşturuluyor.

Kablo ile bağlantı desteği sağlayan TL-PA4020P’ye Ethernet kablosu ile internete erişilmesi istenen tüm cihazlar bağlanabiliyor. Adaptör üzerinde iki adet LAN girişi yer alıyor. Böylece aynı anda iki cihaz bağlanabiliyor ve her ikisinde de hızlı bir internet keyfi yaşanıyor.

Yüzde 85 güç tasarrufu sağlıyor!

TP-Link’in yeni giriş seviyesi powerline adaptör kiti TL-PA4020P, kullanılmadığı zamanlar otomatik olarak tasarruf moduna geçiyor. Bu sayede enerji tüketimini yüzde 85’e varabilen oranda azaltıyor. Ayrıca bu modelin bir başka avantajı da adaptörlerin üzerinde güç soketi yer alması. Böylece kullandığı prizin yerine ek bir priz sağlıyor. Adaptör üzerindeki bu prize normal bir duvar prizi gibi ek bir cihaz ya da anahtarlı uzatma kablosu bağlanabiliyor.

Kablo çekmeden, duvarları delmeden ve görüntü kirliliği oluşturmadan, kablolu internet bağlantısını elektrik prizi olan her odaya taşımayı sağlayan TL-PA4020P Kit Türkiye’de KDV dahil 78 USD fiyatla satışa sunuldu.