TP-Link, kurumsal ağ projelerindeki etkinliğini artırıyor

Amazon Prime abonelerinin yararlanabildiği Amazon Prime Day indirimleri, bu sene 13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Ayrıca, Prime Day indirimleri, ülkemizde ilk kez düzenlenmiş olacak. İndirim süresi boyunca Prime müşterileri, Bosch, Bose, Fairy, HP, Koton, LEGO, Lenovo, LG, Logitech, L’Oréal Paris, Omo, Paşabahçe, Philips, Prima, PUMA, Samsung, Sony, Under Armour ve Xiaomi gibi popüler markaların ürünlerine indirimli fiyatlardan sahip olma şansı yakalayabilecekler.

Amazon Prime Day boyunca, geniş yelpazede birçok üründe indirim sunulacak

Ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan Amazon Prime Day indirimleri süresince, oyuncak, elektronik, moda, güzellik, mutfak ve ev eşyaları gibi birçok kategoride, çeşitli indirimler sunulacak. ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Lüksemburg, Japonya, İralya, Almanya, Fransa, Çin, Kanada, Belçika, Avusturya, Avustralya’nın da dahil olduğu Prime Day indirimlerine, Türkiye ve Brezilya bu yıl ilk kez dahil olacak. Prime Day indirimleri, 12 Ekim’i 13 Ekim’e bağlayan gece başlayacak; ve 14 Ekim gün sonuna kadar devam edecek. Henüz Prime üyesi olmayan kullanıcılar, www.amazon.com.tr/primeday adresinden 30 günlük ücretsiz deneme sürecini başlatarak; kampanyalardan yararlanma şansına sahip olabilirler.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Amazon Prime ayrıcalıklı üyelik hizmetinin Türkiye lansmanından sadece haftalar sonra, Amazon Prime Day’i ilk kez Türkiye’de uygulayacak olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. İndirimler, eğlence ve alışverişin en iyi versiyonunu sunan Prime üyeliğini başlatmak için Prime Day’in yılın en iyi zamanı olduğunu düşünüyoruz. 13 ve 14 Ekim’de gerçekleştirilecek Prime Day öncesinde üyelere özel indirimler, dünya standartlarında eğlence hizmetleri ve çok daha fazlası ile ilgili açıklayacağımız detayları öğrenmek için bizi izlemeye devam edin” ifadelerini kullandı.

Bugünden itibaren Prime üyeleri 13 ve 14 Ekim’de kutlanacak Amazon Prime Day öncesinde erken indirim fırsatlarından yararlanabilecekler:

Moda: Amazon Prime üyelerine özel Lumberjack, Puma, Under Armour ve U.S. Polo Assn. gibi markaların spor ayakkabılarında 200 TL’ye kadar indirim fırsatının yanı sıra Penti çoraplarda 3 al 2 öde fırsatı

Kulaklık ve Hoparlörler: Amazon Prime üyelerine özel Bose, Jabra, JBL, Sennheiser ve Sony’nin aralarında bulunduğu markaların kulaklık ve hoparlörlerinde sepette yüzde 10 indirim fırsatı

Işıklandırma ve Elektrik Aksesuarları: Amazon Prime üyelerine özel Makel, Philips Lighting ve Tek-İş’in ampul ve priz gibi ürünlerinde 50 TL ve üzeri alışverişlerde net yüzde 20 indirim fırsatı

Termoslar: Amazon Prime üyelerine özel seçili Stanley termoslarda 50 TL’ye kadar indirim fırsatı

Peki Amazon Prime üyelerinin yararlandığı avantajler neler

Amazon Prime Day: Türkiye’deki Amazon Prime üyeleri, Amazon Prime Day süresince birçok üründe indirimden yararlanabilecek.

Üyelere Özel İndirimler: Her gün yenilenen farklı marka ve ürünlerde geçerli özel indirimlere erişim.

Ücretsiz teslimat: Elektronikten bilgisayara, kitaptan modaya 20 farklı kategorideki birçok üründe geçerli hızlı ve ücretsiz teslimat.

Prime Video: Tom Clancy’s Jack Ryan, Carnival Row, Good Omens,ve The Marvelous Mrs. Maisel’i de içeren Amazon Original TV dizilerinin yanı sıra; All or Nothing: Manchester City, Steven Gerrard’s Make Us Dream ve El Corazón de Sergio Ramos gibi spor belgesellerine ve The Upside, The Aeronauts gibi Amazon Original filmlerinin de bulunduğu film ve dizilere erişim

Prime Gaming: Grand Theft Auto Online, Roblox ve League of Legends gibi oyunlar ve oyun içi içeriklere erişim avantajının yanı sıra her ay ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv kanalı aboneliği.

