İş Ağları İçin Bulut Destekli Ücretsiz Yazılım: Omada

TP-Link’in aynı anda yüzlerce erişim noktasını yönetmeyi sağlayan Omada Kontrol Yazılımı, bulut desteği sayesinde her yerden, her zaman ağ cihazlarına erişme olanağı sunuyor. Tamamen ücretsiz olan yazılım, ekonomik ve güvenli bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

TP-Link’in yüzlerce erişim noktasını her yerden, kolay ve güvenli yönetmeyi sağlayan ücretsiz yönetim yazılımı olan Omada, bulut desteğine de sahip şekilde yayınlandı. Omada ile mobil cihazlar üzerinden, mesafe ve zaman sınırı olmadan erişim noktalarına erişme ve kontrol etme olanağı dikkan çeken detaylarından biri.

Omada, TP-Link erişim noktaları ile birlikte ücretsiz olarak geliyor ve bu sayede hiçbir lisans ücreti, yenileme ücreti gerektirmiyor. İş ağlarına yönelik olsa da TP-Lişnk, tek bir erişim noktasını satın alan kullanıcılara da Omada’yı ücretsiz olarak sunuyor. Böylece Omada’nın bulut desteği sayesinde akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar üzerinden tüm erişim noktaları kolayca yönetilebilir hale getirilmiş. Omada Kontrol, hibrit bir çözüm olarak aynı platformda iki tip kontrol olanağı sunuyor. Bir PC üzerinden yazılım aracılığıyla erişim noktaları yönetilebildiği gibi PC’ye gereksinimi ortadan kaldıran TP-Link OC200 Bulut Kontrol donanımı da kullanılabilir olarak dikkat çekiyor.

Omada Kontrol, bulut desteği olmadan kuruluşun yerel ağı üzerinden de kullanılabilir durumda. LAN’a bağlı her hangi bir PC üzerinden ve web arayüzü kullanılarak yüzlerce AP yönetilebiliyor; her tür güncelleme, ayar tek bir PC’den yapılabilecek. Bulut Kontrol Modu ve LAN Kontrol Modu seçeneklerinin yanı sıra küçük işletmeler için Bağımsız AP Modu da bulunuyor. Bu mod ile her AP tek tek yönetilebiliyor. Kurumlar bu modlardan istediğini tercih edebiliyorlar. Omada bu konuda kuruluşlara üç ayrı yönetim biçimi sunarak, esneklik sağlıyor.

Akıllı Dolaşım Desteği

Omada Kontrol, kullanıcı sinyallerini sürekli takip ederek en uygun AP’ye yönlendirmeyi otomatik olarak yapıyor. Bu sayede ağa bağlı ve sürekli hareket halindeki kullanıcıların internet performanslarında hiçbir olumsuzluk yaşanması engelleyerek artı bir değer katıyor. VoIP ya da video konferans gibi uygulamalar kesintisiz olarak yapabilir ve aynı zamanda TP-Link’in yeni erişim noktaları Mesh teknolojisini de kullanarak kablo çekmeden erişim noktalarını her yere kurabilmeyi ve kesintisiz WiFi’ı sağlayabilirsiniz.

Omada ayrıca birçok farklı bölgede yer alan tüm erişim noktaları bulut üzerinden görüntülenebilecek şekilde ayarlanmış. Bu farklı yerler için üç farklı yetkide kullanıcı hesabı açmak da mümkün. Ana süper yönetici hesabı üzerinden tüm bölgelerdeki yönetici cihazları/yazılımı ve bunlara bağlı erişim noktaları yönetilebiliyor. Bu süper yönetici hesabı 100 farklı bölge ve 50 kullanıcı oluşturabiliyor. Bu hesaplar tek bir bölge ya da tek bir cihaz yönetimi için yetkilendirilebiliyor. Bunların tümü ister Omada, isterse OC200 cihazı üzerinden yapılabiliyor.

İşletmeler Omada Kontrol yazılımı ile farklı kimlik doğrulama yöntemleri ile Kısıtlı Portal’lar ve güvenli misafir ağları oluşturabiliyorlar. Ağa dışarıdan bağlanacakların Facebook, SMS gibi kimlik doğrulama yöntemlerini belirleyebilmesine ve ayrıca hız, trafik gibi çeşitli sınırlamalar getirmek Omada ile oldukça kolay bir şekilde ayarlanmış. Yüksek ağ yoğunluğu olan her tür işletme için hem güçlü, hem güvenli, hem de kolay yönetim olanağı sağlayan Omada Kontrol Yazılımı, Android ve iOS destekli mobil uygulaması sayesinde yüzlerce AP’nin yer aldığı bir ağı her yerden ve her zaman yönetme kolaylığı sunuyor.