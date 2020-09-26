Wi-Fi 6 yaygınlaşıyor ve ucuzluyor! TP-Link Archer AX20 inceleme

TP-Link Archer AX20 inceleme videomuzda, Wi-Fi 6 standartıyla öne çıkan router modeline yakından bakıyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?

reklam

TP-Link Archer AX20 tasarım ve kurulum

Cihaz, daha önce bazı modellerde de gördüğümüz X harfini andıran bir görünüme sahip. Bu X bölümünde piyano siyahı renk tercih edilirken, diğer alanlarda mat siyah bir yapı görüyoruz. Cihazın giriş çıkış noktaları ve tuşları arka bölümde konumlandırılmış. Burada WPS/Wi-Fi, reset, LED, USB 2.0, Gigabit WAN, 4x Gibabit LAN, güç ve adaptör girişi yer alıyor. Ürünle ilgili öne çıkan tek eleştirimiz, böylesine yenilikçi bir ürün olmasına rağmen USB 2.0 bağlantısına yer verilmesi oldu. Zira böylesi bir modelde USB 3.0 kullanılması gerekirdi.

Kurulum aşaması yine iOS ve Android platformunda yer alan TP-Link Tether uygulaması ile gerçekleştiriliyor. Modem ile router arasında fiziksel bağlantıyı yaptıktan sonra, uygulama içerisindeki yönergerleri izleyerek dakikalar içerisinde router’ı çalışır hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca kurulumdan sonra ihtiyaç duyabileceğiniz Misafir Ağı gibi ek özellikleri de yine bu uygulamadan gerçekleştirebiliyorsunuz.

Wi-Fi 6 yetenekleri ve performans

Bu cihazın tabii ki öne çıktığı en büyük konu Wi-Fi 6 desteği. Zira Wi-Fi 6 desteğiyle beraber kapasite ciddi oranda artıyor. Günümüzde bir evin içersinde akıllı telefon, tablet, TV ve benzeri Wi-Fi ağına ihtiyaç duyan cihaz sayısı bir hayli fazla. Wi-Fi 6 da, OFDMA teknolojisi sayesinde tek bir spektrumu birimlere ayırarak farklı cihazların tek bir iletim akışını paylaşmasını sağlıyor ve verimliliği arttırıyor.

Çift bant destekleyen TP-Link Archer AX20 modelinde, 2.4 GHz’de 574 Mbit ve 5 GHz’de 1201 Mbit hıza ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca cihazın içerisinde 4 çekirdekli 1.5 GHz saat hızında çalışan bir işlemci olduğunu da belirtelim.

Son olarak güvenlik seçeneği tarafında da WPA3 protokolünün olması önemli bir detay.