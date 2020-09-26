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Wi-Fi 6 yaygınlaşıyor ve ucuzluyor! TP-Link Archer AX20 inceleme
TP-Link Archer AX20 inceleme videomuzda, Wi-Fi 6 standartıyla öne çıkan router modeline yakından bakıyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
TP-Link Archer AX20 tasarım ve kurulum
Cihaz, daha önce bazı modellerde de gördüğümüz X harfini andıran bir görünüme sahip. Bu X bölümünde piyano siyahı renk tercih edilirken, diğer alanlarda mat siyah bir yapı görüyoruz. Cihazın giriş çıkış noktaları ve tuşları arka bölümde konumlandırılmış. Burada WPS/Wi-Fi, reset, LED, USB 2.0, Gigabit WAN, 4x Gibabit LAN, güç ve adaptör girişi yer alıyor. Ürünle ilgili öne çıkan tek eleştirimiz, böylesine yenilikçi bir ürün olmasına rağmen USB 2.0 bağlantısına yer verilmesi oldu. Zira böylesi bir modelde USB 3.0 kullanılması gerekirdi.
Kurulum aşaması yine iOS ve Android platformunda yer alan TP-Link Tether uygulaması ile gerçekleştiriliyor. Modem ile router arasında fiziksel bağlantıyı yaptıktan sonra, uygulama içerisindeki yönergerleri izleyerek dakikalar içerisinde router’ı çalışır hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca kurulumdan sonra ihtiyaç duyabileceğiniz Misafir Ağı gibi ek özellikleri de yine bu uygulamadan gerçekleştirebiliyorsunuz.
Wi-Fi 6 yetenekleri ve performans
Bu cihazın tabii ki öne çıktığı en büyük konu Wi-Fi 6 desteği. Zira Wi-Fi 6 desteğiyle beraber kapasite ciddi oranda artıyor. Günümüzde bir evin içersinde akıllı telefon, tablet, TV ve benzeri Wi-Fi ağına ihtiyaç duyan cihaz sayısı bir hayli fazla. Wi-Fi 6 da, OFDMA teknolojisi sayesinde tek bir spektrumu birimlere ayırarak farklı cihazların tek bir iletim akışını paylaşmasını sağlıyor ve verimliliği arttırıyor.
Çift bant destekleyen TP-Link Archer AX20 modelinde, 2.4 GHz’de 574 Mbit ve 5 GHz’de 1201 Mbit hıza ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca cihazın içerisinde 4 çekirdekli 1.5 GHz saat hızında çalışan bir işlemci olduğunu da belirtelim.
Son olarak güvenlik seçeneği tarafında da WPA3 protokolünün olması önemli bir detay.
Donanım
450 m2 ALANA İNTERNET! | ASUS ZenWifi AX Mini (XD4) incelemesi
ASUS ZenWifi AX Mini (XD4) incelemesi ile karşınızdayız. 3’lü set olarak toplamda 450 metre kare alanda 1800 Mbps’e kadar internet yayabilen mesh sisteminin detayları videomuzda!
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450 m2 ALANA İNTERNET! | ASUS ZenWifi AX Mini (XD4) incelemesi
ASUS ZenWiFi AX Mini, küçük ama etkili yapısıyla dikkat çeken üst seviye bir mesh sistemi. 3’lü setiyle toplamda 450 metre kareye varan kapsama alanıyla çok katlı evlerde bile rahat bir bağlantı sağlayan ASUS ZenWifi AX Mini (XD4), toplamda 1800 Mbps hız sunuyor. Bu da 8K yayın desteği bile verebildiği anlamına geliyor. Wi-Fi 5 seviyesi router modellerinden 1,4 kat daha hızlı olan XD4, tasarımsal olarak da oldukça şık duruyor.
Akıllı ev sistemleri için ideal
Mesh sistemi özellikle çoklu cihaz kullanımları ve akıllı ev sistemleri için ideal olacak. 3 adımda kolay kurulum sunan ASUS ZenWifi AX Mini (XD4), ek ürünler ve Ai Mesh cihazları ile söz konusu sistemi çok daha geniş hale getirebiliyor. Bir diğer yandan güvenli internet için Trend Micro tarafından geliştirilen AiProtection sistemiyle ömür boyu ev internetinizi güvende tutan üründe aynı zamanda ebeveyn denetimi desteği de mevcut.
Sayısal olarak 802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps, 802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mbps, 802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps, 802.11n : 300 Mbps, 802.11ac: 867 Mbps, 802.11ax (5GHz) : 1201 Mbps ve 802.11ax (2.4GHz) : 574 Mbps hızları destekliyor. OFDMA teknolojisi ile de tüm cihazlara aynı anda cevap verebilen sistem, bağlantı kopması gibi sorunları 25’den fazla cihazda destekliyor.
Tüm detayları ile oldukça üst seviye bir mesh sistemi olan ASUS ZenWifi AX Mini (XD4), evinde ya da ofisinde sorun istemeyen kişiler ve kurumlar için sorunsuız bir çözüm sunmayı başarıyor.
Genel
TP-Link Deco E3 neler sunuyor?
TP-Link Deco E3 inceleme makalemizde, Wi-Fi problemini çözmek üzerine odaklanan Mesh destekli sisteme yakından bakıyoruz. Bakalım TP-Link Deco E3 modeli kullanıcılara neler sunuyor?
TP-Link Deco E3 paketi ve kurulum aşamaları
Model, Deco E4R isimli router ve Deco M3W Wi-Fi menzil arttırıcı modellerini barındıran bir paket. Ürün özellikle iki veya üç katlı evlerle birlikte, L şeklinde veya çiftlik şeklindeki ev sahiplerinde yaşanan kablosuz internet problemine çözüm olmayı vadediyor.
Kurulum aşamasında şirketin iOS ve Android platformlarında yer alan Deco isimli uygulamasını kullanıyoruz. Bağlantı için ilk olarak paketin içerisindeki E4R isimli router görevi gören birimi modemimize bağlamamız gerekiyor. Ardından Deco uygulaması üzerinden Deco E3 modelini seçerek Router’ımızın bağlantısını tamamlıyoruz. Ardından, paketin diğer birimi olan Wi-Fi menzil arttıcıyı evimizde internet problemi yaşadığımız bölgeye yakın bir konumda fişe takıyoruz. Sonrasında ise uygulama üzerinden Mesh ağına yeni ürün dahil et seçeneğinden Deco M3W modelini seçiyoruz ve ağımıza dahil ediyoruz.
Bu işlemleri tamamladıktan sonra evimizde bir Mesh ağı kurmuş olduk. Daha önceki inceleme videolarımızda ve makalelerimizde anlattığımız üzere, Mesh ağı sayesinde manuel geçişe gerek kalmadan tüm evde internet ağına ulaşabiliyoruz. Örneğin çift katlı bir evde yaşıyorsanız, akıllı telefonunuz alt kattayken router modeline, üst kata çıktığınızda ise menzil arttıcı birime otomatik olarak geçiş yapıyor ve sizin bir şey yapmanıza gerek kalmıyor.
Teknik özellikler ve kullanım deneyimi
TP-Link Deco E3 paketinin en önemli avantajı Mesh teknolojisini kullanan bir paket olması. Yukarıda da belirttiğimiz gibi özellikle çok katlı veya L tipi evlerde yaşanan Wi-Fi problemleri, Mesh sistemi teknolojisi sayesinde kolayca çözülebiliyor.
Model, 100 cihaza kadar aynı anda farklı cihazların bu Deco birimlerine bağlanabilmesini destekliyor. 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere çift bant desteği sunulurken, 5 GHz’de 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 MBps kablosuz hızlarına ulaşabiliyorsunuz. Eğer çok büyük bir evde yaşıyorsanız, ihtiyaç halinde destekli Deco modelleri satın alarak ağa dahil edebiliyorsunuz.
Son olarak kurulumda kullandığımız TP-Link Deco uygulaması, bazı özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Uygulama üzerinden misafir ağı oluşturma, ebeveyn kontrolü ve mevcut ağ durumunu görüntüleme gibi işlevlere ulaşabiliyoruz.
Donanım
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Asus RT-AX86U incelemesi ile karşınızdayız. Asus’un özellikle PUBG Mobile, Fortnite gibi oyunlarda sorun yaşamanızı engellemek için geliştirdiği router modeli olan RT-AX86U modelinin detaylarına bu videoda yakından bakıyoruz. İyi seyirler…
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