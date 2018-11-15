TP-Link farklı bağlantı tiplerini destekleyen modemini duyurdu

TP-Link, farklı bağlantı tiplerini destekleyen yeni modemini duyurdu. Yüksek bağlantı hızına sahip olan Archer VR1200 modem, hem VDSL, hem ADSL, hem fiber/kablolu bağlantıları destekliyor.

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TP-Link yeni modem ile çift band desteği sağlıyor

Yüksek WiFi hızına gereksinim duyan ve aynı zamanda modeminin farklı bağlantı tiplerine de destek vermesini isteyenler için TP-Link, yeni bir model geliştirdi. Farklı ve son derece şık bir tasarıma sahip olan yeni modem Archer VR1200, ADSL/VDSL desteğinin yanı sora fiber ve kablolu bağlantı tiplerinde de kullanılabiliyor.

Siyah, dik durabilen kasaya sahip olan Archer VR1200, şık tasarımı ile hem ev hem ofis kullanımları için ideal bir ürün. 802.11ac teknolojisi sayesinde süper hızlı WiFi bağlantısı sunan ürün, çift bant desteğine sahip. 2.4GHz bandında 300 Mbps, 5GHz bandında ise 867 Mbps kablosuz hızlara ulaşabilen modem, hem VDSL hem de ADSL desteği sunuyor. Yüksek WiFi hızları, evde online oyun, HD film indirmeyi sorunsuz kılarken, ofislerde de yüksek boyutlu dosyaları hızlı ve sorunsuz indirmeyi sağlıyor.

TP-Link’in yeni modemi Archer VR1200, kablosuz bağlantının yanı sıra yüksek hızda kablolu bağlantı da sunuyor. Ürün üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişi sayesinde standart Ethernet bağlantısına oranla on kat daha hızlı erişim sağlanıyor. Ürün 100 Mbps’ye kadar geniş bant bağlantı hızına sahip. Böylece oyun konsolu, akıllı TV, DVR gibi kablolu cihazlar internete yüksek hızda bağlanabiliyor.

Archer VR1200’nin önemli bir diğer özelliği ise operatörlerin uzaktan modeme ulaşmasını sağlayan TR-069 protokolünü desteklemesi. Bu sayede modeme uzaktan erişim ve yapılandırma mümkün oluyor. Özellikle kullanıcıların bağlantı sorunu yaşadığı durumlarda bu hem operatörlere hem de kullanıcılara avantaj sağlıyor. Her tür yapılandırma uzaktan modeme erişilerek yapılabiliyor.

Archer VR1200’nin açıklanan fiyatı ise 300 TL olarak görünüyor.