Honor Play vs Honor 8X karşılaştırma – Hangisini tercih etmeli?

Honor Play vs Honor 8X karşılaştırma videomuzda, iki telefonun birbirlerinden ayrıldıkları noktalara yakından bakıyoruz.

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Honor Play vs Honor 8X karşılaştırma

İlk olarak fiyatlardan başlayacak olursak bugün itibarıyla Honor Play modeli 2600 TL, Honor 8X modeli ise 2300 TL olarak sıralanıyor. Yani aralarında 300 TL’lik bir fiyat farkı bulunuyor. Her ne kadar fiyat olarak birbirlerine yakın iki cihaz olsa da, Honor Play‘in amiral gemisi seviyesine yakın olduğunu, Honor 8X‘in ise yeni nesil güçlü bir orta segment telefon olduğunu söylemek gerek.

Tasarımsal açıdan Honor Play modelinde yekpare metal kasa yer alırken, Honor 8X modeli yan çerçeveleri metal arka bölümü ise cam kaplı bir akıllı telefon. Tasarımsal açıdan dikkat çeken en büyük fark Honor Play’de yeni nesil USB Type-C bağlantı yuvası yer alırken, 8X’te ne yazık ki microUSB bulunuyor. Güvenlik seçeneği olarak ise her iki telefonda da yüz tanıma ve parmak izi sensörü unutulmamış. Ekran noktasında geldiğimizde ise ilk olarak boyut farkı önemli. Zira Honor 8X modeli 6.5 inç ekranıyla, Honor Play’in 6.3 inç boyutlu ekranından daha geniş bir ekran sunuyor. Ekran kasa oranında da hem çentik bölümü hem de alt bölüm nedeniyle Honor 8X’in daha başarılı bir ekran kasa oranına sahip olduğunu görüyoruz. İki telefon da Full HD+ çözünürlük kullanırken, panel kalitesi anlamında bir fark gördük diyemeyiz.

Honor Play vs Honor 8X karşılaştırma – Performans farkları

İki telefonu birbirinden ayıran belki de en önemli konu işlemci. Zira Honor Play modelinde Kirin 970 işlemcisi yer alırken, Honor 8X modelinde orta düzeyin yeni işlemcisi Kirin 710 bulunuyor. Kirin 710, 12 nm üretim süreci ve diğer özellikleriyle orta düzey telefonları düşündüğümüzde oldukça tatminkar. Ancak Kirin 970, hem 10 nm üretim sürecine sahip olması hem de GPU tarafında daha güçlü olması dolayısıyla daha performanslı bir işlemci. Donanım özellikleri konusunda ülkemizde her iki telefon da 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile geliyor. microSD kart desteği konusunda ise Honor Play’in 256 GB’a kadar desteği bulunurken Honor 8X’te bu değer 400 GB seviyesinde.

İki telefonun da arka tarafında çift kamera yer alıyor. Honor Play modeli 16 MP + 2 MP (F/2.2) iken, Honor 8X modelinde 20 MP + 2 MP (F/1.8) kamera dizilimi bulunuyor. Çözünürlük farkından dolayı Honor 8X’in kamera performasının daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak gece çekimleri hariç, Honor Play sensör kalitesinden dolayı daha iyi sonuçlar elde ediyor. Sadece diyafram değeri farkından dolayı gece çekimlerinde oluşan kirlilik, Honor 8X’te çok daha az.

Son olarak batarya performansına baktığımızda iki cihaz da hızlı şarj destekli 3750 mAh pil ile geliyor. Benzer bir batarya performansına sahip iki cihaz arasında, Honor Play hem daha küçük ekran hem de işlemci farkı dolayısıyla birazcık daha uzun bir pil ömrü sunuyor.