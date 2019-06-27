Toyota elektrikli otomobil geliştirmek için iki milyar dolar ayırdı

Toyota Endonezya’da elektrikli araba geliştirilmesi için önümüzdeki dört yıl için iki milyar dolar bütçe ayırdı.

İlginizi çekebilir : Girişimciler MediaMarkt ile Avrupa yolcusu

Toyota 28 trilyon rupiyi elektrikli otomobil gelişimi için ayırdı

Almanya’nın 10 milyon elektrikli araç üretim kararı ve Hollanda’nın Lightyear güneş temelli aracının ardından Japon teknoloji devi elektrikli otomobil için bütçesini arttırdı. Petrol ve petrol türevi yakıtların doğaya verdiği zararı azaltan elektrik, otomobil dünyasının yeni trendlerin birisi. Toyota başkanı Akio Toyado perşembe günü açıklamalarda bulundu. ‘Endonezya’da elektrikli araçların geliştirilmesi için ayırdığımız bütçeyi 28.3 trilyon rupiye ( 2 milyar dolar ) çıkarıyoruz.’ dedi.

2019-2023 yılları için ayrılacak bütçede hibrit arabaların üretilmesi üzerinde de çalışılacak. Japon araba üreticisi gerçekleştirdiği yatırımının karşılığını ise 2025 yılında almayı hedefliyor. Şirketin gelirlerinin yarısını 2025 yılında elektrikli araçlardan karşılamayı hedefliyor. Araçların batarya teknolojilerinde ise Çinli şirketler ile anlaşmaya varan şirket, yatırımda Endonezya’nın seçilmesinin nedeninin ise hükümet planın var olması olarak gösteriyor. Ayrıca, otonom sürüş sağlayan araçlar ile ilgili olarak Toyota ve SoftBank Reuters’a verdiği demeçte ‘Önümüzdeki haziran ayında Güneydoğu Asya’da otonom araçlar için faliyette bulunacağız.’ dedi.

C-HR Hybrid 2019 MY Versiyon Fiyatları