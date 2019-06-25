Girişimciler MediaMarkt ile Avrupa yolcusu

MediaMarkt’ın, Tekzen kurumsal ortaklığıyla geçen yıl Türkiye’de ilkini gerçekleştirdiği “MediaMarkt Startup Challenge” projesinin ikinci döneminin kazananları belli oldu. 25 Haziran tarihinde İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde perakende dünyasında, inovatif değişikliklerle fark yaratan ve dönüştüren uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlayan başarılı startuplar ödüllendirildi.

MediaMarkt Startup Challenge kazananları

Yarışmanın kazananı, bir kişisel eşyayı fiziksel olarak, şehir merkezi, AVM, plaj, konser salonu gibi belirlenen mekanlarda güvenli olarak saklamaya yarayan Bagaj isimli mobil uygulama oldu. Bu kapsamda Bagaj, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek Retailtech Hub Programı’na katılmanın yanı sıra; girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı, Silikon Vadisi’nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play’in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak.

İkincilik ise İkinci olan Poltio ise müşteri davranışlarını analiz edebilen ve buna göre hedefleme yapan bir data platformu. Poltio, MediaMarkt ve Tekzen’in Türkiye’deki mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve Kategori Mağazacılığı Derneği’ne çözümlerini sunma hakkı elde edecek. Yunanistan’dan katılan ve üçüncü olan Pegneon projesi ise oyun yöntemi ile çalışan eğitimleri hazırlıyor. Pegneon, yine MediaMarkt ve Tekzen’in Türkiye’deki mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak. Ayrıca her üç proje, 1 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşecek Perakende Teknolojileri Konferansı’nda çözümünü tanıtabilecek.