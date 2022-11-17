2022 Los Angeles Otomobil Fuarı’nda Toyota, Beyond Zero BEV serisinin geleceğine bir kez daha göz atmamızı sağlayan yeni bZ Kompakt SUV Konseptini tanıttı. Genel tasarım dili korunmuş ancak Toyota, konsepti biraz daha agresif görünümlü hale getirmiş.

Araç, sürdürülebilir malzemelerden yapılmış ve hem içeride hem de dışarıda minimalist bir tasarım bulunuyor. Ne de olsa Beyond Zero anlatısına uyması gerekiyor.

Daha agresif bir duruş elde etmek için tekerleklerin yana doğru itilmesi, kabinin gövdeden daha dar olması aerodinamiği iyileştirmiş. Dış tasarımın keskin görünümü, iç bölümün kutumsu tasarımıyla da uyumlu.

Koltuklar, bitki bazlı ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış ve akıllı bir kabin içi asistan, ön ve arka yolculardan sesli komutlar alabiliyor. Kabinde hareket eden sesli ve görsel ipuçları, etkileşimli deneyimi daha sürükleyici hale getirmiş.