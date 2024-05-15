Bugün, Amazon MGM Studios, yalnızca Prime Video’da yayınlanacak olan Tomb Raider dizisini duyurdu. Dizinin başrolünde, Fleabag ile üç Primetime Emmy, iki Altın Küre ve bir BAFTA ödülü kazanan aktris, senarist ve yapımcı Phoebe Waller-Bridge bulunacak. Waller-Bridge, hem senaryoyu yazacak hem de yapımcılığını üstlenecek.

Tomb Raider dizisi yakında geliyor!

Waller-Bridge’in duygularını yansıttığı açıklamasında, “Eğer ergenlik çağındaki halime bunun olduğunu söyleyebilseydim, sanırım çok heyecanlanacaktı. Tomb Raider hayatımın büyük bir parçası oldu ve bu kadar tutkulu işbirlikçilerle onu televizyona taşıyabildiğim için kendimi inanılmaz ayrıcalıklı hissediyorum. Lara Croft birçok kişi için olduğu gibi benim için de çok şey ifade ediyor ve bu maceraya atılmak için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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Phoebe Waller-Bridge’in ötesinde, Tomb Raider serisinin yürütücü yapımcılığını Wells Street Productions, dj2 Entertainment, Michael Scheel ve Legendary Television ile birlikte Crystal Dynamics üstlenecek. Ayrıca, yapımcılar Greenblatt ve Andolina, Yıldız Partisi bayrağı altında danışmanlık yapacaklar.

Henüz oyuncu kadrosuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi, bu da uyarlamanın henüz bir süre uzakta olduğunu gösteriyor. İlginç bir şekilde, Amazon Games’in Başkan Yardımcısı Christoph Hartmann, serinin ve Crystal Dynamics’te geliştirilmekte olan yeni oyunun ayrı hikayelere sahip olacağını belirtti. Hartmann; “Mükemmel IP ile olanaklar sonsuzdur. Kurgunun zenginliği ve derinliği, Prime Video’nun Tomb Raider serisinin ve Amazon Games’in video oyununun Lara Croft’un maceraları hakkında ayrı hikayeler anlatmasına olanak tanıyor. Crystal Dynamics’in bu ikonik franchise’ı Amazon’a emanet etmesinden onur duyuyoruz ve bu işbirliğinin bizi nereye götüreceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.