Efsanevi “The Office” hayranları, sevinç çığlıklarını duyurabilirler! Peacock, The Office ABD versiyonunu uyarlayan Greg Daniels ve Michael Koman’ın yönetiminde Dunder Mifflin ekibiyle aynı evrende geçen yeni bir mockumentary tarzı komedi dizisi hazırlıyor. Bu yeni yapım, “The Office” atmosferini tekrar yaşatmaya hazırlanıyor ve hayranlarına eski günlerin tadını yeniden sunacak. The Office devam dizisi yolda.

Dunder Mifflin Ekibi Yeniden Hayat Buluyor: The Office Devam Dizisi Ne Zaman?

The Office devam dizisi çekimleri Temmuz ayında başlanacak ve başrollerini Domhnall Gleeson ve Sabrina Impacciatore üstlenecek. Peacock, uzun süredir merakla beklenen projeyi Çarşamba günü duyurdu ve hayranların heyecanını zirveye taşıdı.

Peacock’un yaptığı açıklamaya göre, “Dunder Mifflin’in Scranton şubesini ölümsüzleştiren belgesel ekibi, ölmekte olan tarihi bir Ortabatı gazetesini ve onu gönüllü muhabirlerle canlandırmaya çalışan yayıncıyı keşfettiklerinde yeni bir konu arayışına giriyor.” Bu açıklama, yeni dizinin ne kadar heyecan verici ve eğlenceli bir maceraya atılacağını gösteriyor.

Ayrıca, “The Office” yıldızları da bu yeni projeye dahil olacaklar. Dwight Schrute rolüyle tanıdığımız Rainn Wilson, sekreter Pam olarak bildiğimiz Jenna Fischer ve diğer yıldızlar, yastık şirketiyle ilgili bir reklam skecinde bir araya gelecekler. Bu, hayranların eski günlere özlemeini biraz hafifletecek ve onlara nostaljik anlar yaşatacak.

Office evrenine yeni bir soluk getirecek olan bu komedi dizisi, kesinlikle izlenmeye değer olacak. Steve Carell, John Krasinski ve Mindy Kaling’in kariyerlerini başlatan seri, unutulmaz karakterleri ve eğlenceli hikayeleriyle televizyon tarihindeki yerini sağlamlaştırmıştı.

Yıllar geçse de, serinin hayranlarının sevgisi hiç azalmadı ve bu yeni diziyle birlikte heyecanları daha da artacak gibi görünüyor. Büyük bir başarıya imza atacak olan bu yapımı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce devam dizisi nasıl olacak?