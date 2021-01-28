Tomb Raider animesi Netflix’e geliyor!

Netflix Türkiye, kara mizah türündeki orijinal dizisi 50m2 yani Elli Metrekare’yi yayınladı. Sekiz bölümden oluşan dizinin yapımcılığını BKM Film üstlenirken; Selçuk Aydemir ve Burak Aksak gibi usta isimler de senarist koltuklarında oturuyor.

İlginizi çekebilir: Netflix 200 milyon aboneye ulaştı

reklam

Netflix, son yayınladığı Türk dizisi Bir Başkadır sayesinde Türkiye’deki popülerliğine büyük bir ivme kazandırmıştı. Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam eden şirket, bugün itibarıyla yeni Türk dizisiyle izleyicilerin karşısına çıktı. 50m2 olarak yazılan, Elli Metrekare şeklinde okunan kara-mizah türündeki dizinin başrolünde Engin Öztürk yer alıyor. Bu arada BKM Film’in yapımcısı olduğu dizinin toplam 8 bölümden oluştuğunu belirtelim.

Elli Metrekare dizisinin senarist ve yönetmen koltuğunda Burak Aksak’ın oturduğunu vurgulamamızda çok büyük fayda var. Zira Burak Aksak, aynı zamanda Leyla ile Mecnun gibi bir başyapıtı ülkemize kazandırmış ve bu nedenle de gönüllerde taht kurmayı başarmıştır. Hatta eminim ki çoğu Netflix kullanıcısı, sırf Burak Aksak yüzünden 50m2’yi uzun süredir heyecanla bekliyor.

Senaryosuna Selçuk Aydemir’in de eşlik ettiği, Burak Aksak’ın ilk Netflix projesi olan 50m2 (Elli Metrekare) dizisini buradaki bağlantıya tıklayarak hemen şimdi izleyebilirsiniz. Bu arada dizinin sekiz bölümden oluşup, her bir bölümün ortalama 40 dk. olduğu bilgisini ekleyelim. Yani bir oturmaya tamamını izlemek istiyorsanız, gününüzün 5 saatini feda etmeniz gerekecektir.

50m2 (Elli Metrekare) oyuncuları kimler?

50m2 dizisinin başrollerini Engin Öztürk, Aybüke Pusat ve Cengiz Bozkurt olmak üzere üç önemli oyuncu paylaşıyor. Kürşat Alnıaçık’ın da aralarında olduğu Elli Metrekare oyuncu kadrosunda Tolga Tekin, Özgür Emre Yıldırım, Hasan Yalnızoğlu, Murat Kılıç, Gaye Gürsel, Yiğit Kirazcı, Tuğçe Karabacak, Cansu Dağdelen, Tuncay Beyazıt gibi isimler bulunuyor.

Elli Metrekare dizisinin konusu nedir?

İkinci bir şansı elde etmek kolay ama onu değerlendirmek sandığımızdan daha zordur. Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir’in kirli işlerini yapmaktadır. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, kendisini geçmişe bağlayan fotoğrafın peşinde koşmaktadır. Fotoğraftakilerin kim olduğunu araştırdıkça aslında bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Mahalleli onu ölen terzi Adil’in oğlu Adem zanneder. Ne kadar zor olsa da mahalle Gölge’yi, Gölge de mahalleyi değiştirecektir.