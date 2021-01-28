Dizi/Film/Kitap
Tomb Raider animesi Netflix’e geliyor!
Tomb Raider anime haliyle Netflix‘e geliyor. Dizi olarak planlanan yapımın sevilen oyun serisi ile bağlantılı olarak bizleri karşılayacak.
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Tomb Raider anime oluyor!
Oyun dünyası ve film dünyası ortak işlerle hayranlarını karşılamaya devam ediyor. Son dönemde popülaritesi artan oyun içerikli dizi film serilerine bir yenisi daha ekleniyor. Özellikle bu konuda yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Netflix, şimdi Tomb Raider hayranları için içerik üretecek. Firma sevilen oyun serisini dizi olarak hayranlarına sunmayı planlıyor. Hollywood Reporter isimli internet sitesinde ortaya çıkan habere göre, dizi anime olacak. Ancak anime olarak izleyenleri karşılayacak yapım 2018 yapımı film ile herhangi bir bağlantıya sahip olmayacak.
Dizi 2013’te yeniden yapılan Tomb Raider oyun serisiyle bağlantılı olacak. Ayrıca dizinin yapımcılığında Tasha Huo yer alıyor. Bir diğer Netflix yapımı The Witcher: Blood Origin‘de yazarlık yapan Tasha Huo, bu proje için en uygun isim olarak gösterilmekte. Bununla birlikte anime serisinin oyuncu kadrosu henüz kesinleşmedi. Teknik detayları da belli olmayan anime serisinin, ne yazık ki çıkış tarihi de belli değil. Ancak var olan haberler bile hayranların heyecanını arttırmayı başardı. Bakalım Netflix yeni anime serisiyle birlikte The Witcher‘da yakaladığı başarıyı sürdürecek mi bekleyip göreceğiz.
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Dizi/Film/Kitap
Netflix dizisi 50m2 yayınlandı: Konusu ve oyuncuları!
Netflix Türkiye, kara mizah türündeki orijinal dizisi 50m2 yani Elli Metrekare’yi yayınladı. Sekiz bölümden oluşan dizinin yapımcılığını BKM Film üstlenirken; Selçuk Aydemir ve Burak Aksak gibi usta isimler de senarist koltuklarında oturuyor.
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Netflix, son yayınladığı Türk dizisi Bir Başkadır sayesinde Türkiye’deki popülerliğine büyük bir ivme kazandırmıştı. Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam eden şirket, bugün itibarıyla yeni Türk dizisiyle izleyicilerin karşısına çıktı. 50m2 olarak yazılan, Elli Metrekare şeklinde okunan kara-mizah türündeki dizinin başrolünde Engin Öztürk yer alıyor. Bu arada BKM Film’in yapımcısı olduğu dizinin toplam 8 bölümden oluştuğunu belirtelim.
Elli Metrekare dizisinin senarist ve yönetmen koltuğunda Burak Aksak’ın oturduğunu vurgulamamızda çok büyük fayda var. Zira Burak Aksak, aynı zamanda Leyla ile Mecnun gibi bir başyapıtı ülkemize kazandırmış ve bu nedenle de gönüllerde taht kurmayı başarmıştır. Hatta eminim ki çoğu Netflix kullanıcısı, sırf Burak Aksak yüzünden 50m2’yi uzun süredir heyecanla bekliyor.
Senaryosuna Selçuk Aydemir’in de eşlik ettiği, Burak Aksak’ın ilk Netflix projesi olan 50m2 (Elli Metrekare) dizisini buradaki bağlantıya tıklayarak hemen şimdi izleyebilirsiniz. Bu arada dizinin sekiz bölümden oluşup, her bir bölümün ortalama 40 dk. olduğu bilgisini ekleyelim. Yani bir oturmaya tamamını izlemek istiyorsanız, gününüzün 5 saatini feda etmeniz gerekecektir.
50m2 (Elli Metrekare) oyuncuları kimler?
50m2 dizisinin başrollerini Engin Öztürk, Aybüke Pusat ve Cengiz Bozkurt olmak üzere üç önemli oyuncu paylaşıyor. Kürşat Alnıaçık’ın da aralarında olduğu Elli Metrekare oyuncu kadrosunda Tolga Tekin, Özgür Emre Yıldırım, Hasan Yalnızoğlu, Murat Kılıç, Gaye Gürsel, Yiğit Kirazcı, Tuğçe Karabacak, Cansu Dağdelen, Tuncay Beyazıt gibi isimler bulunuyor.
Elli Metrekare dizisinin konusu nedir?
İkinci bir şansı elde etmek kolay ama onu değerlendirmek sandığımızdan daha zordur. Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir’in kirli işlerini yapmaktadır. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, kendisini geçmişe bağlayan fotoğrafın peşinde koşmaktadır. Fotoğraftakilerin kim olduğunu araştırdıkça aslında bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Mahalleli onu ölen terzi Adil’in oğlu Adem zanneder. Ne kadar zor olsa da mahalle Gölge’yi, Gölge de mahalleyi değiştirecektir.
Dizi/Film/Kitap
Uncharted filminin çıkış tarihi ertelendi
Sony’nin PlayStation oyun konsolu için özel olarak geliştirilmiş aksiyon macera oyunu Uncharted, ilk olarak 2007 yılında PlayStation 3 için çıkış yapmıştı ve ardından bu oyun serisi, belirli aralıklarla yeni oyunlara kavuşarak varlığını sürdürdü. Bu oyun için bir sinema filminin hazırlandığını da daha önceden biliyorduk.
Bu filmde, oyundaki Nathan Drake adlı başrol karakterini ünlü oyuncu Tom Holland canlandıracak. Nathan Drake’in daha genç bir hâli olarak karşımıza çıkacak olan Holland’ın Sully karakteriyle tanışmasını, arkadaş olmasını ve devamında gelişen olaylar filmin ana konusu olacak. Ruben Fleischer’ın yönetmenliğini yaptığı filmde Mark Wahlberg, Antonio Banderas ve Sophia Taylor Ali gibi oyuncuları da göreceğiz.
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Birçok kişi tarafından merakla beklenen Uncharted filminin 2021 yılının Temmuz ayında vizyona gireceği de daha önceden açıklanmıştı. Fakat Deadline adlı bir kaynağın yeni haberine göre filmin vizyon tarihi 11 Şubat 2022’ye ertelendi!
Tom Holland, geçtiğimiz yıl bu filmin senaryosu ile ilgili olarak bugüne kadar gördüğü en iyi senaryolardan birisi olduğu yorumunu yapmıştı. Ayrıca filmin konusunun ve karakterlerinin oyun ile aynı doğrultuda olacağı da biliniyor. Bunların dışında ise bilinen pek bir şey yok. Hemen aşağıda da film için yayınlanmış 4 adet ipucu görüntüsünü içeren bir tweet yer alıyor:
A new year. A new adventure awaits. #UnchartedMovie pic.twitter.com/iHiKm6OWpy
— Uncharted (@unchartedmovie) January 1, 2021
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Dizi/Film/Kitap
Okumanız gereken veri bilimi kitapları
Verilerin yönlendirdiği bir dünyada yaşıyoruz ve veri bilimi insanlığın altıncı hissi haline geldi. Günümüzde yapay zekanın da temelini oluşturan veri savaşları yaşanmakta. Son dönemde dünya çapındaki teknoloji şirketlerinin verilerimizi almak için yaptıkları çalışmalar yüzünden çağdaş pazardaki popüler alanlardan biri haline gelen veri bilimi gelecekte de önem kazanmaya devam edecektir. İnsanların son eğilimlerini analiz ederek, stratejilerin belirlenmesinde çok önemli rol alan veri bilimi her şirketin odak noktası haline geldi. Bütün bu sebeplerden dolayı veri bilimi alanında yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması beklenmekte. Veri bilimi kitapları aracılığıyla kendinizi eğitmek, veri becerilerini geliştirmek size iş dünyasında avantaj sağlayabilir. Veri bilimi kitaplarını okuyarak yalnızca problem çözme hakkında bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda matematik, olasılık, istatistik, programlama, makine öğrenimi, yapay zeka ve daha fazlasını veri bilimi projelerinizde ve girişimlerinizde kullanma konusunda daha büyük bir resim elde edebilirsiniz. Okumanız gereken veri bilimi kitaplarından bazılarını bu yazıda bulabilirsiniz.
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Okumanız gereken veri bilimi kitapları
Practical Statistics for Data Scientists
Yazar: Peter Bruce, Andrew Bruce, Peter Gedeck
İstatistiksel yöntemler, veri biliminin önemli bir parçasıdır, ancak çok az veri bilimcisi istatistik eğitimine sahiptir. Temel istatistiklerle ilgili dersler ve kitaplar, konuyu nadiren veri bilimi perspektifinden ele alır. Bu pratik kitabın ikinci baskısı Python ve R dilinden gibi örnekler de içeriyor. Çeşitli istatistiksel yöntemlerin veri bilimine nasıl uygulanacağını açıklıyor, bunların kötüye kullanımından nasıl kaçınılacağını anlatıyor ve neyin önemli olup neyin olmadığı konusunda size tavsiyelerde bulunuyor. R veya Python programlama dillerine aşina iseniz ve istatistik hakkında biraz bilgi sahibiyseniz, ancak daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız, bu kitabı okumanız gereken veri bilimi kitapları arasına mutlaka ekleyin.
Python Data Science Handbook
Yazar: Jake VanderPlas
Birçok araştırmacı için Python dili, verileri depolamak, işlemek ve verilerden sonuç elde etmek için birinci sınıf bir araçtır. Veriler ile çalışırken IPython, NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn gibi kütüphaneleri size çok yardımcı olacaktır. Verileri değiştirme, dönüştürme ve temizleme, farklı veri türlerini görselleştirmek ve istatistiksel veya makine öğrenimi modelleri oluşturmak için verileri kullanmak istiyorsanız python dili biçilmiş kaftan. Bu kitap ile python dilini veri bilimi için nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.
Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are
Yazar: Seth Stephens-Davidowitz
Everybody Lies, ekonomiden etiğe, spordan ırkçılığa ve daha fazlasına, hepsi büyük veri dünyasından alınmış, büyüleyici, şaşırtıcı ve bazen komik örnekler sunuyor. Beyaz seçmenlerin yüzde kaçı Barack Obama siyah olduğu için oy vermedi? Okula nerede gittiğiniz hayatta ne kadar başarılı olduğunuzu etkiler mi? Şiddet içeren filmler suç oranını etkiler mi? Borsayı yenebilir misin? Cinsel hayatlarımız hakkında ne kadar yalan söylüyoruz ve kim seks konusunda daha bilinçli, kadın mı erkek mi? Bu ve diğer birçok soruyu araştıran Seth Stephens-Davidowitz, kendimizi ve yaşamlarımızı daha iyi anlamamıza yardımcı olabilecek açıklamalar sunuyor.
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