Philips 9206 Premium100Hz DLED TV ve 8506 Performance Series DLED TV yakında satışta!

Geniş izleme açısı ve yüksek hertz değerlerinde tazeleme hızına sahip VA paneliyle öne çıkan yeni Philips DLED TV modelleri, yılın 2. çeyreğinde satışta olacak.

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Philips 9206 Premium 100Hz DLED TV

Geniş izleme açısı ve 100Hz tazeleme hızına sahip VA paneliyle öne çıkan Philips 9206 Premium DLED TV’ler, kontrast sağlamak için Philips’in Micro Dimming Pro sistemiyle doğrudan kısılabilir LED arka ışıklara sahip. P5 görüntü işlemcisini barındıran bu cihaz, 4K çözünürlükteki görüntüleri 40 Hz’den 120 Hz’e kadar oynatabiliyor. Otomatik Düşük Gecikme moduna eklenmiş FreeSync Premium ve Otomatik Oyun modunun da dahil olduğu HDMI 2.1 desteğine sahip olan cihaz; 50W 2.1 ses sistemini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca cihazda bas severler için dört adet pasif radyatör mevcut. Dört taraflı Ambilight özelliği bulunan cihazda DTS Play-Fi da mevcut.

Bu TV’de dikkat çeken özelliklerden bir diğeri de, Google Asistan ve Alexa desteğine sahip, bas-konuş özellikli kumanda. Bu sayede yazı yazmak da kolaylaştırılmış durumda.

8506 Performance Series DLED TV

Panel kalitesiyle öne çıkan Philips 8506 Performance Series DLED TV, Micro Dimming Pro sistemiyle doğrudan kısılabilir LED arka ışıklara sahip. Yine P5 görüntü işlemcisini bünyesinde barındıran cihaz, Otomatik Düşük Gecikme moduna eklenen Değişken Yenileme Hızını da sunabiliyor. Ses tarafındaysa, 20W güce sahip bir ses sistemi sunuluyor. Buna ek olarak; DTS Play-Fi desteği de, ses kalitesine artı katıyor.

Üç taraflı Philips Ambilight bulunan TV’de, bas-konuş desteği yine mevcut. Bu sayede Google Asistan ve Amazon Alexa üzerinden sesli komutlar verebilmek ve sesle yazı yazabilmek mümkün.

43 ”, 50”, 58 ”ve 65” ekran paneller için açık gümüş renkli, ince çizgili metal T çubuk döner stand bulunurken; 70 ”ve 75” ekran paneller için Açık gümüş metal trapez ayaklar sunuluyor.