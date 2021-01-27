Akıllı TV
Philips 9206 Premium100Hz DLED TV ve 8506 Performance Series DLED TV yakında satışta!
Geniş izleme açısı ve yüksek hertz değerlerinde tazeleme hızına sahip VA paneliyle öne çıkan yeni Philips DLED TV modelleri, yılın 2. çeyreğinde satışta olacak.
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Philips 9206 Premium 100Hz DLED TV
Geniş izleme açısı ve 100Hz tazeleme hızına sahip VA paneliyle öne çıkan Philips 9206 Premium DLED TV’ler, kontrast sağlamak için Philips’in Micro Dimming Pro sistemiyle doğrudan kısılabilir LED arka ışıklara sahip. P5 görüntü işlemcisini barındıran bu cihaz, 4K çözünürlükteki görüntüleri 40 Hz’den 120 Hz’e kadar oynatabiliyor. Otomatik Düşük Gecikme moduna eklenmiş FreeSync Premium ve Otomatik Oyun modunun da dahil olduğu HDMI 2.1 desteğine sahip olan cihaz; 50W 2.1 ses sistemini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca cihazda bas severler için dört adet pasif radyatör mevcut. Dört taraflı Ambilight özelliği bulunan cihazda DTS Play-Fi da mevcut.
Bu TV’de dikkat çeken özelliklerden bir diğeri de, Google Asistan ve Alexa desteğine sahip, bas-konuş özellikli kumanda. Bu sayede yazı yazmak da kolaylaştırılmış durumda.
8506 Performance Series DLED TV
Panel kalitesiyle öne çıkan Philips 8506 Performance Series DLED TV, Micro Dimming Pro sistemiyle doğrudan kısılabilir LED arka ışıklara sahip. Yine P5 görüntü işlemcisini bünyesinde barındıran cihaz, Otomatik Düşük Gecikme moduna eklenen Değişken Yenileme Hızını da sunabiliyor. Ses tarafındaysa, 20W güce sahip bir ses sistemi sunuluyor. Buna ek olarak; DTS Play-Fi desteği de, ses kalitesine artı katıyor.
Üç taraflı Philips Ambilight bulunan TV’de, bas-konuş desteği yine mevcut. Bu sayede Google Asistan ve Amazon Alexa üzerinden sesli komutlar verebilmek ve sesle yazı yazabilmek mümkün.
43 ”, 50”, 58 ”ve 65” ekran paneller için açık gümüş renkli, ince çizgili metal T çubuk döner stand bulunurken; 70 ”ve 75” ekran paneller için Açık gümüş metal trapez ayaklar sunuluyor.
4K
ViewSonic doğru renk özellikli yeni 8K monitörünü tanıttı
California merkezli ViewSonic firması CES platformunda yeni monitörlerini sundu. Bunlardan en öne çıkanı ise 8K görüntü sunabilecek olan ve Thunderbolt 3 dahil birçok bağlantı desteği veren VP3286-8K modeli oldu.
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VP3286-8K yaklaşık olarak 5.000 Dolar gibi uçuk bir fiyat ile piyasaya sürülecek. Yanında ise üç tane daha 4K çözünürlük sahibi monitör bulunduracak. Aralarından 32inç olan monitör ise yine Thunderbolt 3, DisplayPort ve USB girişi ile 2.000 Dolardan satışa çıkacak.
Firma tarafından sunulan diğer cihazların içerisinde yeni oyuncu monitörleri, bir 4K projektör, bir de tanışabilir ve akıllı bağlantı özellikli LED projektör de var.
Biraz daha ucuz etikete sahip monitörler de firma tarafından sunulmuş durumda. 27inçlik VP2786-4K 1000 Dolardan alıcı bekleyecekken, VP2776-4K ise aynı bağlantı seçenekleriyle birlikte 900 Dolar olacak ve sadece diğer akranının sunduğu geniş renk özelliğini sunmayacak.
Toplamda ise ViewSonic beş ColorPro monitörü, beş oyuncu monitörü, dört taşınabilir monitör ve üç tane de projektör tanıtmış oldu. Bütün bunları bir kerede tanıtmaları kulağa oldukça fazlaymış gibi gelebilir. Ancak genelde yeni birçok duyuru CES platformunun kalabalığında kaynayabiliyor. Dolayısıyla şirketler de burada görebildiğimiz gibi getirebildikleri kadar yüksek ses getirmeye çabalayabiliyorlar.
Akıllı TV
Televizyon satışları 2021 yılında patlayacak
Covid-19 pandemisi, evden çalışma, kapanan sinemalar derken televizyon satışları ciddi oranda artmış durumda. Uzmanlar 2021 yılında, 223 milyon adet televizyon satılacağını öngörüyor.
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Televizyon satışları, yıllar geçtikçe akıllı televizyonların yaygınlaşmasıyla daralan teknoloji sektörlerinden biri olmuştu. Ancak pandemi sebebiyle evde daha fazla vakit geçirmeye başlayan insanlar, bu süreçte televizyon, laptop gibi elektroniklere yöneldi. Bu duruma İş ve eğitim hayatının eve taşınması, sinemaların kapanması gibi nedenler etkili oldu. Şimdi harika bir 2020 geçiren Televizyon sektörü, daha iyi bir 2021 için hazırlanıyor.
Araştırmaya göre televizyon satışları daha da artacak
TrendForce isimli Pazar araştırma şirketinin yaptığı bir çalışmaya göre, Covid-19 pandemisi, Tokyo olimpiyatları ve UEFA Şampiyonaları sebebiyle 2021 yılında zaten yükselişe geçen televizyon satışları daha da artacak. Bu artış geçtiğimiz yıla oranla, %2.8 daha fazla olacak. Bu artış 2021 yılında 223 milyon adet televizyon anlamına geliyor. Akıllı TV’ler sayesinde kullanıcıların geleneksel televizyonlara mecbur olmaması da bunu etkilemiş gibi gözüküyor. Zaman içinde gelişen teknoloji sayesinde panel maliyetlerinin düşmesinden dolayı kullanıcılar 55 ve 65 inç gibi yüksek ekranlı televizyonlara daha çok ilgi gösteriyor. Bu boyuttaki ürünlerin satışı geçtiğimiz yıllara göre %60 artmış durumda.
Talep 65 inç ve üzerine
Tüketiciler bu ucuzlamadan dolayı, eski alışkanlıkları bırakarak 65 inç ve üzerindeki modelleri hedeflemeye başladı. Şu an için en çok satılan modeller, 32- 55 inç arasında. Ancak değişen tüketim ve satın alma alışkanlıklarıyla birlikte bu da zaman içinde değişecek gibi duruyor. Potansiyelin farkında olan Samsung, LG, Sony gibi TV üreticileri, artan Televizyon satışları için en çok sevinen şirketlerin başında gelecek gibi duruyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Akıllı TV
LG, 2021 TV modellerinde Stadia ve GeForce Now’u destekleyecek
LG Electronics, 2021 TV serisinde Google Stadia ve NVIDIA GeForce Now hizmetlerinin destekleneceğini duyurdu. Böylelikle Stadia, Android TV dışında ilk kez farklı bir platformda kullanıcılarla buluşmuş olacak.
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Bildiğiniz üzere LG, akıllı TV’lerinde Google’ın Android TV işletim sistemini kullanmıyor. Bunun yerine şirket, TV’lerinde kendi geliştirdiği webOS adlı işletim sistemini kullanmayı tercih ediyor. Bu sebepten ötürü uygulama geliştiricileri de, tıpkı Android TV’ye uygulama yazar gibi LG webOS platformuna özel uygulama geliştirmek zorunda kalıyorlar.
CES 2021 etkinliğinde sahne alan LG Electronics, 2021 TV modellerinden itibaren webOS işletim sisteminin Google Stadia ve NVIDIA GeForce Now’u destekleyeceğini açıkladı. Aslında bakacak olursanız Google Stadia televizyonlara ilk kez LG sayesinde gelmiyor, Google’ın Android TV işletim sisteminde Stadia uygulaması zaten bulunuyordu. LG tarafından 2021 serisi TV’lere getirilmesiyle beraber Stadia, Android TV’nin dışında farklı bir platformda kendisine yer edinmeye başlayacak.
2021 serisi LG TV kullanıcıları, Google Stadia veya GeForce Now’dan oyun oynayabilecekler
Google’ın bulut oyun hizmeti Google Stadia, 2021’in ikinci yarısına doğru LG 2021 TV modellerinde kullanıma sunulacak. Tabii ki Stadia yalnızca belirli ülkelerde mevcut olduğundan dolayı, LG de doğal olarak bütün ülkelerdeki TV’lerine Stadia’yı getiremeyecek. Google Stadia hizmetinin mevcut olduğu bir ülkede ikâmet eden LG akıllı TV kullanıcıları, kullanıma açıldığında Stadia’yı LG Content Store’dan indirebilecekler.
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Benzer şekilde NVIDIA’nın bulut oyun hizmeti GeForce Now da 2021 serisi LG TV kullanıcılarının hizmetine açılacak. Fakat GeForce Now’un kullanıma sunulma tarihiyle ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Öncelikle Stadia’nın, sonrasında GeForce Now’un LG TV’lerde desteklenmeye başlayacağı biliniyor olsa da, GeForce Now’la ilgili tam bir tarih henüz açıklanmadı.
GeForce Now kullanıma açıldıktan sonra, tıpkı Stadia’da olduğu gibi kullanıcılar hizmet üzerinden direkt oyun satın alabilecekler ve ardından televizyonlarında oynayabilecekler. Bildiğiniz gibi GeForce Now, kullanıcıların farklı platformlarda satın aldıkları oyunları oynamalarına da izin veriyor. Bu bağlamda kullanıcılar GeForce Now sayesinde dolu dolu bir oyun kataloğuna sahip olabilecekler. Google Stadia ve GeForce Now, kullanılabilir olduktan sonra 2021 serisi webOS6 platformuna sahip LG televizyon modellerinde LG Content Store’dan indirilebilecek.
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