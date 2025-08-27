Türkiye’de güvenlik ve afet yönetimi konusunda uzun süredir tartışmalar devam ediyordu. Peki TOKİ tarafından başlatılan bu yeni hamle, gerçekten vatandaşların hayatını nasıl etkileyecek? Olası bir savaş veya afet senaryosunda sığınakların devreye girmesi mümkün olacak mı?

TOKİ her ile sığınak inşa edecek!

TOKİ, 81 il genelinde modern sığınaklar inşa etmek üzere kolları sıvadı. Edinilen bilgilere göre, özellikle Ankara ve büyük şehirler öncelikli olmak üzere bazı bölgelerde çalışmalar başladı. Bu yeni projeler, yalnızca afetlere karşı değil; savaş, nükleer sızıntı ya da farklı kriz senaryolarında da vatandaşların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Geçmişte sığınak yapımını zorunlu kılan yönetmelikler bulunsa da, bu alanların çoğu uygun kullanılmamıştı. İşte TOKİ, bu boşluğu kapatmak için harekete geçti. Dayanıklı, kolay erişilebilir ve modern donanımlarla desteklenen sığınak yapıları sayesinde vatandaşların her bölgede hızlıca güvenli alanlara ulaşabilmesi hedefleniyor.

Uluslararası örneklere bakıldığında İsrail, Japonya ve İsviçre gibi ülkelerde sığınak kültürünün günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini görüyoruz. Türkiye de benzer bir stratejiyle hareket ediyor. TOKİ tarafından yürütülen bu projeler, yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda şehirleşme standartlarını yükseltmeyi de amaçlıyor.

Vatandaşlar açısından bakıldığında, projeler güven duygusunu artıracak. İnsanlar yalnızca afet anında değil, gündelik yaşamda da kendilerini daha emniyette hissedecek. Modern sığınak projeleri, Türkiye’nin gelecekteki krizlere hazırlık kapasitesini güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

