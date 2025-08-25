Türkiye’de teknoloji dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Üniversite öğrencileri, akademisyenlerle birlikte tamamen yerli bir yapay zeka projesine imza attı. Peki bu girişim, Türkiye’nin teknoloji yolculuğunda nasıl bir iz bırakacak?

Yapay zeka ile geliştirilen insansı robot: Moria

Yapay zeka ile güçlendirilen “Moria”, Bursa Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından geliştirildi. Türkiye’de akademik alanda bir ilk olan bu sosyal mobil insansı robot, insanlarla iletişim kurabilme, soruları yanıtlayabilme, yüz ve kişi tanıma gibi fonksiyonları başarıyla yerine getirebiliyor.

Bu özellikleriyle Moria, sadece bir araştırma projesi değil aynı zamanda geleceğe açılan kapı olarak da yorumlanıyor.

Yapılan açıklamalara göre yapay zeka destekli Moria, öğrenci ve öğretim üyelerinin ortak emeğiyle ortaya çıktı. Üniversite laboratuvarlarında geliştirilen robot, özellikle insan etkileşimi odaklı tasarlandı. Bu sayede, insanlara cevap verebilen, onları tanıyabilen ve etkileşim kurabilen bir teknoloji ortaya kondu.

Fotoğraflarda göze çarpan detaylar da oldukça dikkat çekici. Moria’nın tasarımında modern çizgiler öne çıkıyor; yüz kısmı kamera sensörleriyle donatılmış, gövdesi ise hareketli eklemlerle desteklenmiş.

Uygulamalarda yapılan arayüz değişiklikleri ise robotun kontrolünü daha kolay hale getirmiş durumda. Basit menü tasarımları, kullanıcı dostu ikonlar ve sadeleşmiş kontrol paneli ile AI destekli robotun erişilebilirliği artırılmış.

Türkiye’de uzun süredir tartışılan konulardan biri de akademik çalışmaların teknolojiye nasıl yansıyacağıydı. Robot, eğitimden sağlığa, danışmanlıktan güvenliğe kadar farklı sektörlerde kullanılabilecek potansiyele sahip.

