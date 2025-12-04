Amazon Web Services (AWS) Premier Tier iş ortağı LimonCloud, yenilikçi bulut çözümleri, yapay zeka projeleri ve müşteri memnuniyetine dayalı yaklaşımıyla AWS tarafından 2025 yılı için Türkiye’nin en iyi danışmanlık ortağı seçildi.

LimonCloud, “AWS Yılın Danışman Ortağı” Ödülüyle Bulut Bilişimdeki Liderliğini Tescilledi

Türkiye ve MENA bölgesinde bulut bilişim, dijital dönüşüm ve yapay zeka odaklı hizmetleriyle tanınan teknoloji danışmanlık şirketi LimonCloud, Amazon Web Services (AWS) tarafından verilen “2025 AWS Consulting Partner of the Year – Türkiye” (Yılın Danışmanlık Ortağı) ödülüne layık görüldü. Kurumların dijitalleşme süreçlerinde üstlendiği kritik rol ve sunduğu yüksek kaliteli hizmetler, şirketi AWS ekosisteminin zirvesine taşıdı.

Bu prestijli ödül, LimonCloud’un başarılarla dolu geçmişine eklenen yeni bir halka niteliği taşıyor. İki yıl önce AWS ekosistemindeki en üst seviye olan “AWS Premier Tier Consulting Partner” unvanını alarak teknik yetkinliğini küresel standartlarda kanıtlayan LimonCloud, daha önceki yıllarda da “AWS Rising Star Partner of the Year” (Yılın Yükselen Yıldız Ortağı) ve “AWS Public Sector Partner of the Year – Türkiye” (Yılın Kamu Sektörü Ortağı) ödüllerini kazanmıştı. Arka arkaya gelen bu başarılar, LimonCloud’un sadece Türkiye’de değil, bölgedeki teknoloji liderliğini de pekiştiriyor.

“Hedefimiz Karmaşık Teknolojileri İş Değerine Dönüştürmek”

Ödül hakkında değerlendirmelerde bulunan LimonCloud Kurucusu ve CEO’su H. İbrahim Ünyeli, bulut teknolojilerinin artık bir altyapı tercihinden öte, işletmelerin hayatta kalması ve büyümesi için stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Günümüz iş dünyasında rekabetin kurallarının hızla değiştiğini belirten Ünyeli, “Artık sadece büyük olanlar değil, çevik olanlar ve veriyi doğru işleyenler kazanıyor. LimonCloud olarak misyonumuz, bulut bilişimi ve yapay zeka teknolojilerini her ölçekten şirket için, özellikle de ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ’ler için erişilebilir, yönetilebilir ve kârlı hale getirmektir. İki yıl önce Premier Tier seviyesine ulaşmamız ve bugün ‘Yılın Danışmanlık Ortağı’ seçilmemiz, teknik mükemmeliyetimizin yanı sıra müşterilerimizin iş sonuçlarına yaptığımız etkinin bir kanıtıdır. Biz teknolojinin karmaşıklığını üstleniyoruz ki, iş ortaklarımız sadece büyümeye odaklanabilsinler.” şeklinde konuştu.

KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşümde Engeller Kalkıyor

Dünya ekonomisinin %98’ini oluşturan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler), bütçe kısıtlamaları ve teknik uzmanlık eksikliği nedeniyle dijitalleşme süreçlerinde zorluklar yaşıyor. 15 yıllık deneyimi ve 50’den fazla sertifikalı uzmanıyla LimonCloud, Türkiye’de KOBİ segmentinde yetkilendirilmiş tek iş ortağı olarak bu engelleri ortadan kaldırıyor.

LimonCloud, KOBİ’lerin AWS bulutuna geçişini hızlandırmak ve maliyet avantajı sağlamak adına kapsamlı bir destek paketi sunuyor. Şirket, geçiş planlaması ve kurulum süreçleri için herhangi bir ücret talep etmeyerek işletmelerin ilk yatırım maliyetlerini düşürüyor. Bu desteğin yanı sıra şirketlere özel indirimli fiyatlar, projelere özel 10.000 dolara kadar AWS kullanım kredisi ve ilk 2 ay ücretsiz kullanım (POC) imkânı gibi önemli finansal avantajlar sağlanıyor. Buluta geçiş sonrasında ise yedekleme, güvenlik, izleme ve maliyet kontrolü gibi kritik süreçler, LimonCloud’un yönetilen hizmetler çatısı altında uçtan uca takip edilerek iş sürekliliği garanti altına alınıyor.

Sadece altyapı dönüşümüyle sınırlı kalmayan LimonCloud; “Üretken Yapay Zeka (Generative AI)” çözümleriyle işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmalarına, chatbotlar ve öneri sistemleri geliştirmelerine de öncülük ediyor. Veri yedekleme, felaket kurtarma ve web/uygulama barındırma gibi temel ihtiyaçları en güvenli standartlarda sunarken, firmaların bulut üzerinde inovasyon yapmalarına olanak tanıyor.