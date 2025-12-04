Kamuoyunda yakından tanınan isimlerin adının geçtiği borsa operasyonu gündemdeki yerini korurken, Aref Ghafouri ile ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında verilen kararlar sonrası “Ne oldu, kimler tutuklandı, kimler serbest kaldı?” soruları öne çıkmaya başladı.

İllüzyonist Aref Ghafouri tutuklandı!

Aref Ghafouri şüphelilerin arasında yer aldığı borsa soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kritik kararlar alındı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) hazırladığı raporlar doğrultusunda, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında bazı hisse senetleri üzerinde spekülatif işlemler yapıldığı ve yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu iddiası üzerine toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderilen 10 şüpheli için karar verildi. Yapılan değerlendirme sonucunda Aref Ghafouri’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya’nın da yer aldığı 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Bu kişiler için “konutu terk etmeme” yani ev hapsi ve “yurt dışına çıkış yasağı” kararı verildi. Böylece borsa soruşturması kapsamında hem tutuklama hem de adli kontrol kararları aynı dosyada yer almış oldu.

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin bazı hisse senetleri üzerinden organize şekilde işlem yaptığı, bu işlemler sonucu piyasada doğal olmayan fiyat hareketleri oluştuğu iddia ediliyor. Yetkili makamların, özellikle küçük yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için süreci yakından izlediği belirtiliyor.

Aref Ghafouri kimdir?

Aref Ghafouri, 18 Aralık 1989 tarihinde İran’ın Urmiye kentinde doğdu. İran Azerisi kökenli olan Ghafouri, çocukluk yıllarında illüzyonla ilgilenmeye başladı. Eğitim amacıyla Türkiye’ye gelen Ghafouri, daha sonra Türk vatandaşlığı aldı. Kariyerine Türkiye’de devam eden illüzyonist, çeşitli sahne gösterileriyle izleyici karşısına çıktı ve zamanla televizyon programlarında da yer aldı.

Ghafouri, illüzyona başlamasında 11 yaşındayken yaşadığı bir anının etkili olduğunu ifade etmektedir. Amcasının bir gösteri sırasında ampul kırarak sergilediği numara, bu alana yönelmesine neden oldu. 2011 yılında Show TV’de yayınlanan “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasına katılarak tanındı. Aynı yıl Merlin Ödülleri kapsamında “Dünyadaki En Ekstrem Sihirbazı” ödülünü aldı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aref Ghafouri hakkında yürütülen bu soruşturmanın borsa piyasalarına etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?