Togg, bir süredir T10X satış rakamlarıyla gündemde. Geçtiğimiz ay ortaya çıkan verilerde Togg T10X’in hedeflerin oldukça gerisinde kaldığı ve bu hedeflere ulaşmasının çok zor olduğu görüşmüştü. Bugün ise Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), T10X modeli ile gerçekleştirdiği teslimat sayısında dikkat çeken bir artışı duyurdu. Ağustos ayının ilk yarısı itibarıyla yapılan açıklamada, Temmuz ayının tamamına kıyasla daha fazla teslimat yapıldığı belirtildi. Bu gelişme, Togg’un teslimat sürecindeki olumlu ivmeyi gösteriyor! Togg yeniden uçuyor!



Togg T10X Teslimatlarında Büyük Artış Göze Çarpıyor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Togg’un T10X modeline yönelik teslimat rakamlarını paylaştı. 1 Ağustos 2023 tarihine kadar yapılan teslimatların toplam sayısı 1.435 olarak açıklandı. Bunun 627 adeti yalnızca Temmuz ayında gerçekleştirilen teslimatları kapsıyor. Yapılan son açıklamalara göre ise Ağustos ayında gerçekleşen teslimatlarla birlikte toplam teslimat sayısında %63’lük bir artış yaşandı.

Togg cephesi de bu süreçte bir paylaşım yaparak Ağustos ayı rakamlarından haber verdi. 1-16 Ağustos tarihleri arasında 909 adet Togg T10X teslimatı yapıldı. Bu açıklama, Togg’un son iki hafta içinde gerçekleştirdiği teslimatların sayısını net bir şekilde gözler önüne seriyor. 1 Ağustos ayındaki rakamlar da göz önünde bulundurulduğunda, bugüne kadar toplamda 2.344 adet teslimat gerçekleştirilirdiğini söylemek mümkün.

Bu süreçte yollardaki Togg T10X sayısının da hızla arttığı görülüyor. Bu başarı Togg’un Türkiye’de elektrikli otomobil satışlarında öne çıkmasını sağladı. ODMD’nin Temmuz 2023 verilerine göre, Togg’un en yakın rakibi olan MG’nin önünde yer aldığı görülüyor. Bu gelişme, Togg’un Türkiye’de en çok elektrikli otomobil satan marka unvanını kazandığını işaret ediyor. Ancak, diğer markaların güncel verileri ve Tesla gibi bazı markaların resmi satış rakamlarının açıklanmaması nedeniyle tam bir resmin oluşmadığını söylemek mümkün.

Bizler de Togg’un bu başarısından çok memnunuz. Büyük hedeflerle yola çıkıp yolda biraz tökezleyen Togg neticede hedeflerine ulaşmak için çok çalışıyor ve en azından hedeflerine yaklaşabilecek gibi görünüyor. Umuyoruz ki ilerleyen günlerde tablo iyileşir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Togg’un satış rakamları nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!