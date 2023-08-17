Türkiye genelinde uzun yıllardır devam eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sağlanan ücretsiz toplu taşıma uygulaması Özel Halk Otobüsleri tarafından sonlandırılıyor. Bu kararın, son dönemde 65 yaş üstü vatandaşların ulaşım haklarının kademeli olarak kaldırılmaya başlandığı haberleriyle birlikte gelmesi dikkat çekiyor. Mazot fiyatları ve artan vergiler sonucu olan yine vatandaşa oldu!

Özel Halk Otobüsleri 65 Yaş ve Üzerine Ücretsiz Ulaşımı Sonlandırıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Özel Halk Otobüsleri’nin ücretsiz ulaşım uygulamasını sonlandırma kararının bağımsız bir girişim olduğu vurgulandı. Kararın gerekçesi olarak ise özellikle ekonomik zorluklar, artan maliyetler ve yükselen mazot fiyatlarının gösterildiği belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bazı art niyetli kişilerin belediyenin 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşım kartlarını iptal etme kararı aldığı yönünde yanıltıcı haberler yaydığını açıkladı. Ancak gerçekte, ücretsiz taşıma hizmetinin durdurma kararının Özel Halk Otobüsleri tarafından alındığı ve belediyelerden bağımsız bir şekilde uygulanacağı söyleniyor. Yani en azından Ankara’da belediye otobüsleri bu hizmeti vermeye devam edecek.

Özel Halk Otobüsleri’nin açıklamasına göre, ücretsiz taşıma hizmetinin durdurma kararı kötüleşen ekonomik koşullar, artan işletme maliyetleri ve yükselen mazot fiyatları nedeniyle alınmış durumda. Ancak, Bakanlıklar tarafından sağlanan destekler doğrultusunda bu kararın yeniden gözden geçirilebileceği de belirtiliyor.

Ülke genelinde tartışma yaratan bu kararın toplumda nasıl yankı bulacağı ve ilgili bakanlıklardan gelecek desteklerin kararı nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. Özel Halk Otobüsleri’nin aldığı bu karar, toplu taşıma sektöründeki değişikliklerin ve zorlukların bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, yaşlı vatandaşlar için ulaşım hakkının nasıl şekilleneceği konusunda tartışmaları da beraberinde getirecek gibi.

İlginizi Çekebilir: One UI 6.0 Güncellemesine Kavuşacak Galaxy’ler Ortaya Çıktı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özel Halk Otobüsleri’nin bu kararı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!