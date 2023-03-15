Geçtiğimiz gün resmi satış fiyatı ortaya çıkan Togg C SUV’un fiyatı çok konuşulmuş ve yeni akıllı cihazın model adı konusunda kafalarda bazı soru işaretleri oluşmuştu. Togg tarafından yayınlanan bir görsel ile beraber T10X model adının anlamı ortaya çıktı!

T10X Adı Seri, Segment ve Gövde Tipine Göre Belirleniyor!

Togg’un T10X model adının ilk basamağı olan “T” harfinin, ürünün seri tanımlayıcısı olduğunu görmek mümkün. Bu basamak, ürünün Togg’un akıllı cihaz portföyündeki serisini tanımladığını söyleyebiliriz. Yani Togg’un gelecekteki elektrikli araç modelleri de, Türkiye ve Togg’un baş harflerine istinaden “T” harfiyle başlayacak.

İlk harften sonra gelen sayı ise ürünün segmentini gösteriyor. Togg’un geçtiğimiz gün satışa sunulan SUV modeli C segmenti bir araç olduğu için burada “10” rakamını görmek mümkün. Serinin diğer üyeleri de buna göre adlandırılacak.

İsimlendirmenin son basamağı ise aracın gövde tipini tanımlıyor. Satışa sunulan model bir SUV modeli olduğu için burada “X” harfinin kullanıldığını görüyoruz. Araçların karoser tipi değiştikçe isimlendirme de buna göre değişecek.

İlk başta oldukça gizemli görünen bu adlandırmanın aslında oldukça yerinde ve anlaşılır olduğu görülüyor. Togg’un T10X model adına sahip C SUV modelinin model adındaki soru işaretleri de bu açıklamayla beraber giderilmiş oldu. Gelin hep beraber Togg C SUV paketleri ve fiyatlarını hatırlayalım:

Togg T10X Fiyatları;

T10X V1 RWD Standart Menzil: 953.000 TL

T10X V2 RWD Standart Menzil: 1.055.000 TL

T10 V2 RWD Uzun Menzil: 1.215.000 TL

Paketler ve Opsiyonlar:

V1 Lansman Özel Paketi (18 inç jant/Karartmalı Arka Cam/Kararan Dikiz Ayna/Anahtarsız Giriş/Kablosuz Şarj): 20.000 TL

V2 Lansman Özel Paketi (19 inç jant/22 kW AC Şarj/Ön Çapraz Trafik Uyarısı/Isıtmalı Ön Cam/Isıtmalı Arka Koltuk/Adaptif Sürücü Asistanı): 35.000 TL

Panaromik Can Tavan: 20.000 TL

Meridian Ses Sistemi: 20.000 TL

En Dolu Togg T10X Fiyatları

En dolu Togg T10X V1 RWD Standart Menzil fiyatı: 993.000 TL

En dolu Togg T10X V2 RWD Standart Menzil fiyatı: 1.130.000 TL

En dolu Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil fiyatı: 1.290.000 TL