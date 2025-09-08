Türkiye’nin otomotiv sektöründeki en büyük gururlarından biri olan Togg, Avrupa pazarındaki kapıları ardına kadar aralıyor. Yerli ve milli teknolojiyle üretilen Togg T10X, markanın Avrupa’daki ilk durağı olan Almanya’da resmen sahneye çıktı. Münih’te düzenlenen ve dünyanın en prestijli otomobil fuarlarından biri olarak kabul edilen IAA Mobility 2025’te yapılan lansman ile Togg T10X modeli, Avrupalı kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bu stratejik hamle, Togg’un küresel bir oyuncu olma vizyonunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Togg T10X Almanya’da Satışa Çıkıyor!

Almanya’nın oldukça rekabetçi olan otomobil pazarında iddialı bir giriş yapan Togg, sadece Togg T10X modeliyle değil, aynı zamanda yeni sedan modeli T10F ile de gövde gösterisi yaptı. Eylül ayı sonu itibarıyla Almanya’daki kullanıcılar için ön siparişlerin başlayacağı duyuruldu. Bu gelişme, özellikle Avrupa’da yaşayan ve yerli otomobili heyecanla bekleyen Türk vatandaşları tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Markanın bu adımı, elektrikli otomobil pazarındaki dengeleri değiştirebilir.

Togg T10X Neler Sunuyor?

Togg T10X, sadece bir otomobil olmanın ötesinde, kullanıcılarına bir yaşam alanı ve akıllı bir asistan vaat ediyor. Aracın kokpitinde sürücüyü karşılayan devasa ekranlar, teknoloji severleri ilk bakışta etkiliyor. Toplamda 41,3 inç boyutuna ulaşan ambiyans ekranı, 12,3 inçlik gösterge paneli ve 29 inçlik multimedya ekranı, sürüş deneyimini tamamen farklı bir boyuta taşıyor. Snapdragon® işlemcili dijital kokpit sayesinde araç, kesintisiz bir internet bağlantısı ve Wi-Fi hotspot desteği sunuyor.

Güvenlikten de ödün vermeyen Togg T10X, en gelişmiş sürücü destek sistemleri ile donatılmış durumda. Yoğun Trafik Pilotu asistanı, 15 km/s hıza kadar olan trafikte sürücünün direksiyonu bırakmasına olanak tanıyarak büyük bir konfor sağlıyor. Bunun yanı sıra, standart olarak sunulan akıllı şerit takip sistemi, trafik işareti algılama ve dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici gibi özellikler, Togg T10X modelini segmentinde bir adım öne çıkarıyor.

Togg T10X Teknik Özellikler

Standart Menzil (Arkadan İtiş): 160 kW (218 hp) güç, 350 Nm tork, 0-100 km/s 7,4 saniye ve 310 km menzil.

160 kW (218 hp) güç, 350 Nm tork, 0-100 km/s 7,4 saniye ve 310 km menzil. Uzun Menzil (Arkadan İtiş): 160 kW (218 hp) güç, 510 km menzil sunan 88,6 kWh batarya.

160 kW (218 hp) güç, 510 km menzil sunan 88,6 kWh batarya. Çift Motor (Dört Çeker): 320 kW (435 hp) güç, 700 Nm tork, 0-100 km/s 4,8 saniye ve 500 km menzil.

320 kW (435 hp) güç, 700 Nm tork, 0-100 km/s 4,8 saniye ve 500 km menzil. Şarj Süresi: DC hızlı şarj ile 28 dakikada %20’den %80 doluluk.

Togg T10X Almanya Fiyatı Ne Kadar?

Lansmanla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de Togg T10X modelinin Almanya fiyatı oldu. Ancak şirket, henüz resmi bir fiyat açıklaması yapmadı. Fiyatların, eylül ayı sonunda başlayacak olan ön sipariş süreciyle birlikte netleşmesi bekleniyor. Türkiye’deki satış fiyatlarında bulunan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) Almanya’da olmaması, Togg T10X modelinin oldukça rekabetçi bir fiyatla pazara sunulacağı beklentisini artırıyor. Bu durum, aracın Avrupalı rakipleri karşısında önemli bir avantaj elde etmesini sağlayabilir.

Togg T10X Almanya fiyatı, Türkiye ile kıyaslandığında daha cazip olabilir. Türkiye’de uzun menzilli Togg T10X modeli 47 bin euroya kadar çıkarken, baz donanımda bu fiyat 35 bin euroya kadar inebiliyor. Avrupa pazarında ise 35 bin euro altında bir fiyat gündemde.

Togg’un bu hamlesi, Avrupa’daki büyük oyuncular olan Tesla ve Volkswagen ile rekabette avantaj sağlamak amacı taşıyor. Elektrikli araçlarda ÖTV’nin Türkiye’de %10’dan %25’e yükselmesiyle birlikte, Togg’un yurtdışı fiyatlarının Türkiye’ye kıyasla daha uygun olması bekleniyor.

