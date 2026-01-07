Ülkemizde 50.000 TL – 70.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2026 Ocak ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.
20.000 TL Altı Telefonlar (OCAK 2026): https://youtu.be/DEA1ackTkKY
20.000 – 30.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (OCAK 2026): https://youtu.be/JYKh_slmgz8
30.000 – 50.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (OCAK 2026): https://youtu.be/ZsuZ9VcVxqI
50.000 – 70.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (OCAK 2026)
HONOR Magic7 Pro
Xiaomi 15
iPhone 15
Samsung Galaxy Z Fold5
iPhone 16
POCO F8 Ulttra
Samsung Galaxy S24 Ultra
Samsung Galaxy Z Flip7
Xiaomi 14 Ultra
Peki siz bu telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
