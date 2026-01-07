Ülkemizde 50.000 TL – 70.000 TL arası fiyatla satılan telefonları listeledik. 2026 Ocak ayına ait güncel fiyatlar ile yaptığımız listede telefonların resmi garantili olarak satılan en uygun fiyatları dikkate alınmıştır.

20.000 TL Altı Telefonlar (OCAK 2026): https://youtu.be/DEA1ackTkKY

20.000 – 30.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (OCAK 2026): https://youtu.be/JYKh_slmgz8

30.000 – 50.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (OCAK 2026): https://youtu.be/ZsuZ9VcVxqI

50.000 – 70.000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (OCAK 2026)

HONOR Magic7 Pro

Xiaomi 15

iPhone 15

Samsung Galaxy Z Fold5

iPhone 16

POCO F8 Ulttra

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip7

Xiaomi 14 Ultra

Peki siz bu telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

