Finans dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Londra merkezli Revolut, uzun süredir beklenen hamlesini yaparak rotasını Türkiye pazarına kırdı. Küresel çapta milyonlarca kullanıcıya dijital finans çözümleri sunan dev şirketin, ülkemize geliş süreciyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Acaba bu büyük oyuncu Revolut, yerel pazara giriş yaptığında Türkiye operasyonlarında ne gibi yenilikler sunacak?

İngiliz finans devi Revolut Türkiye pazarı için FUPS ile görüşüyor

Dünya genelinde yaklaşık 75 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Revolut, ülkemizde faaliyet göstermek için stratejik bir adım atıyor. Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, sıfırdan bir yapılanma kurmak yerine mevcut bir oyuncuyu satın almayı planlıyor. Bu kapsamda, halihazırda dijital bankacılık lisansına sahip olan yerli girişim FUPS ile satın alma görüşmeleri yürüttüğü öne sürüldü.

Revolut ve yerli kuruluş arasındaki müzakerelerin devam ettiği ancak henüz nihai bir imzaya varılmadığı belirtiliyor. Eğer bu satın alma süreci olumlu sonuçlanırsa, devir işleminin tamamlanabilmesi için BDDK onayı alınması gerekecek. Türkiye’deki fintech sektörü için dönüm noktası sayılabilecek bu hamle, yabancı sermayenin yerel teknoloji ekosistemine olan güvenini de simgeliyor diyebiliriz.

Şirketin bir satın alma yolunu tercih etmesinin arkasında yatan en büyük nedenin lisans süreçleri olduğu söyleniyor. Ülkemizde yeni bir dijital banka kurmak için gereken yasal izinler ve bürokratik prosedürler oldukça zaman alabiliyor. Bu noktada Revolut, zaten gerekli izinleri almış olan bir yapıyı bünyesine katarak operasyonel riskleri en aza indirmeyi ve pazara çok daha hızlı adapte olmayı hedefliyor.

Genç nüfus ve dijital bankacılık ilgisi dikkat çekiyor

2015 yılında kurulan ve agresif büyüme hamleleriyle tanınan Revolut, bugün 70 milyondan fazla kullanıcıya sahip dev bir platform haline geldi. Fiziksel şubesi bulunmayan bu yeni nesil bankacılık anlayışı, özellikle teknolojiye meraklı genç nüfusun ilgisini çekiyor. Özellikle yurtdışı para transferi ve çoklu döviz hesabı gibi konularda sunduğu avantajlarla bilinen uygulamanın gelişi, sektördeki rekabeti de artıracaktır.

Revolut yönetimi, Türkiye’deki dijitalleşme potansiyelini ve mobil bankacılık uygulamalarına olan yoğun ilgiyi büyük bir fırsat olarak görüyor. Şirket sözcüleri şu aşamada pazar söylentileri hakkında resmi bir açıklama yapmasa da finans çevreleri bu iş birliğinin her iki taraf için de büyük avantajlar taşıdığını vurguluyor. Türkiye pazarında yerli oyuncularla yaşanacak bu yeni rekabet ortamının kullanıcılara daha hızlı ve uygun maliyetli hizmetler olarak dönmesini bekliyoruz.

