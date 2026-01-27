Samsung Galaxy A57, Samsung’un orta segmentteki konumunu güçlendirmeyi hedeflediği yeni modeli olarak Şubat–Mart döneminde tanıtılmaya hazırlanıyor. Galaxy A56’nın devamı niteliğindeki bu model, özellikle tasarım, performans ve yazılım tarafında ölçülü ama dikkat çeken güncellemelerle geliyor. Samsung Galaxy A57, segmentinde büyük bir devrim vaat etmese de, kullanıcıların günlük beklentilerine odaklanan dengeli bir yaklaşım sunuyor.

Tasarım tarafında 6.9 mm kalınlık ve 182 gram ağırlık, Galaxy A57’yi selefine kıyasla hem daha ince hem de 16 gram daha hafif bir noktaya taşıyor. Bu fark kâğıt üzerinde küçük görünse de uzun süreli kullanımda hissedilebilir bir ergonomi avantajı sağlıyor. IP67 sertifikası, bu fiyat aralığında hâlâ önemli bir kriter olmaya devam ediyor. Ekran tarafında ise 6.6 inç FHD+ AMOLED panel, 120Hz yenileme hızı ve ekran altı optik parmak izi okuyucu ile A serisinin alışıldık ve güvenli çizgisi korunuyor.

Performans tarafında Exynos 1680 işlemci, Galaxy A57’nin en belirgin güncellemelerinden biri. 1+4+3 çekirdekli yapı ve Xclipse 550 GPU, özellikle çoklu görev ve grafik tarafında Galaxy A56’ya göre daha istikrarlı bir tablo çiziyor. Geekbench skorlarında tek çekirdekte küçük, çok çekirdekte ise daha belirgin bir artış görülüyor. 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri, 256 GB depolama ile destekleniyor. Yazılım tarafında Android 16, One UI 8.5 ve Galaxy AI entegrasyonu dikkat çekiyor. Samsung’un 6 yıl güncelleme garantisi, Galaxy A57’yi uzun vadeli kullanım düşünenler için daha mantıklı bir seçenek hâline getiriyor.

Kamera donanımında ise 50 MP OIS ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kurulumuyla herhangi bir donanımsal değişiklik bulunmuyor. Bu durum, Galaxy A57’nin kamera tarafında yenilikten çok yazılım optimizasyonlarına güveneceğini gösteriyor. 5000 mAh batarya ve 45W hızlı şarj, günümüz orta segment standartlarını karşılıyor. Stereo hoparlör, Bluetooth 6.1 desteği ve bağlantı tarafındaki küçük iyileştirmelerle birlikte Samsung Galaxy A57, genel olarak dengeli ama temkinli bir güncelleme profili çiziyor. Küresel fiyat artışlarıyla birlikte 450–550 dolar bandında konumlanması beklenen Galaxy A57, özellikle uzun yazılım desteğini önceliklendiren kullanıcıları hedef alıyor.

#Samsung #SamsungGalaxyA57 #GalaxyA57