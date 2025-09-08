Bu videomuzda IAA Mobility fuarında yapılan bu sabahki lansman ile tanıtılan Togg T10F modelinin tüm detaylarından bu videoda bahsediyoruz.

Togg T10F Tanıtıldı! | İşte Tüm Versiyonları ve Özellikleri

Togg T10F’in teknik özellikleri, donanım, renk ve menzil gibi tüm detaylarını bu videoda paylaşıyoruz.

Togg T10F Özellikleri

Togg T10F Tasarım Özellikleri

Boyutlar: 4,83 x1,88 x1,55 metre

Aks Mesafesi: 2,89 metre

Ağırlık: 1.923 kg (Standart) / 2.079 kg (Uzun Menzil)

Renkler: Mardin / Urla / Gemlik / Oltu / Kula

İç Döşeme: Lacivet-siyah Kumaş (V1) / Koyu Renk Kumaş & Vegan Deri (V2) / Krem Vegan Deri (V2)

Jant Ölçüleri: 18 ve 19 inç jant

Bagaj Hacmi: 505 lt / 1350 lt

Togg T10F Donanım Özellikleri

Donanım Seviyeleri: V1E, V1, V2

V1E, V1, V2 V1E Standart Menzil (RWD): 160 kW / 218 beygir – 350 Nm – 7.2 sn – 172 km/sa -52,4 kWsa – 350 km – 17,2 kW/sa

160 kW / 218 beygir – 350 Nm – 7.2 sn – 172 km/sa -52,4 kWsa – 350 km – 17,2 kW/sa V1 Uzun Menzil (RWD): 160 kW / 218 beygir – 350 Nm – 7.5 sn – 172/177 km/sa – 88,5 kWsa – 623 km – 17,4 kW/sa

160 kW / 218 beygir – 350 Nm – 7.5 sn – 172/177 km/sa – 88,5 kWsa – 623 km – 17,4 kW/sa V2 Uzun Menzil (RWD): 160 kW / 218 beygir – 350 Nm – 7.5 sn – 177 km/sa – 88,5 kWsa – 623 km – 17,4 kW/sa

160 kW / 218 beygir – 350 Nm – 7.5 sn – 177 km/sa – 88,5 kWsa – 623 km – 17,4 kW/sa V2 AWD (4 More): 320 kW / 435 beygir – 700 Nm – 4.1 sn – 177 km/sa – 88,5 kWsa – 523 km – 20,3 kW/sa

Togg T10F Menzil Bilgileri:

V1E Standart Menzil (RWD): 335 km (Karma) – 421 km (Şehir İçi)

335 km (Karma) – 421 km (Şehir İçi) V1 Uzun Menzil (RWD): 610/623 km – 752 km (Karma) – 786 km (Şehir İçi)

610/623 km – 752 km (Karma) – 786 km (Şehir İçi) V2 Uzun Menzil (RWD): 610 km (Karma) – 753 km (Şehir İçi)

610 km (Karma) – 753 km (Şehir İçi) V2 AWD (4 More): 523 km (Karma) – 645 km (Şehir İçi)

Togg T10F Bilgi Eğlence Sistemi:

12,3 inç dijital gösterge paneli

29 inçlik merkezi ekran

8 inçlik ek kontrol ekranı

Togg T10F Donanım Paketleri:

V1 Standart Paketi:

Anahtarsız çalıştırm

Kart ile giriş ve çalıştırma (NFC)

6 hoparlör ses sistemi

Yokuş kalkış/iniş destek sistemi

Geri görüş kamerası

Ön – arka park sensörü

Acil durum çağrısı

Trafik İşareti Algılama

Dur-Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleyici

Akıllı Şerit Takip ve Şeritten Ayrılma İkazı

Kör nokta asistanı

Ön çarpışma uyarısı

Acil durum frenleme

Soğutma özellikli, hareketli ön kol dayama

Çift bölgeli otomatik klima

Elektrikli otomatik katlanır yan aynalar

18 inç 5 paralel kollu, türbin tasarımlı alaşım jantlar

V2 Standart Paketi:

8 farklı renk seçeneğinde ambiyans aydınlatma

Otomatik kararan iç dikiz aynası

Çevre Görüş Kamerası (360 derece)

Kör Nokta Asistanı

Sürücü Dikkat Asistanı

Gelişmiş Elektronik Denge Kontrolü (ESC)

Elektrikli ve Hafızalı Ön Koltuklar

Elektrikli, otomatik açılır/kapanır bagaj kapağı

Isıtmalı ön cam

Karartmalı arka camlar

19 inç Elmas kesim alaşım jantlar

Trumore Standart Özellikleri

Trumore Gez (Lokasyon Servisleri, Akıllı Cihazım, Dijital Anahtar ve OTA Güncelleme)

(Lokasyon Servisleri, Akıllı Cihazım, Dijital Anahtar ve OTA Güncelleme) Trumore Kazan (Dijital Cüzdan ve Pasaport)

(Dijital Cüzdan ve Pasaport) Trumore Eğlen (AI Kamera, AI Radyo, Dijital Asistan ve Uygulamalar)

Trumore Dijital Premium Paket

Trumore Geliştir (Premium Hücresel Bağlantı)

(Premium Hücresel Bağlantı) Trumore Gez (Dijital Anahtar Paylaşımı)

(Dijital Anahtar Paylaşımı) Trumore Kazan (Miles & Smiles Statü Mili)

(Miles & Smiles Statü Mili) Trumore Eğlen (Can.AI)

Teknoloji ve Konfor Paketi (V1)

Anahtarsız giriş

Dijital anahtar ön hazırlığı

Karartmalı arka camlar

Otomatik kararan iç dikiz aynası

8 farklı renk seçeneğinde ambiyans aydınlatma (Ön, arka kapılar, üst konsol çevresi)

Kış Paketi (V2)

Isıtmalı ön cam

Isıtmalı arka koltuklar

Isıtmalı direksiyon

Akıllı Destek Paketi (V2 RWD Uzun)

Çocuk tespit sistemi

Otomatik park asistanı

Togg T10F Şarj Özellikleri

Prizden Şarj: 3,7 kW

3,7 kW AC Şarj: 11 kW

11 kW DC Şarj: 180 kW

180 kW DC Şarj Süresi: %20 – %80: 30 dk

%20 – %80: 30 dk V2L: Var

Togg T10F Ön Sipariş Tarihi