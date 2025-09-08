Bu videomuzda IAA Mobility fuarında yapılan bu sabahki lansman ile tanıtılan Togg T10F modelinin tüm detaylarından bu videoda bahsediyoruz.
İlginizi çekebilir; Togg T10F tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri!
İçindekiler
Togg T10F Tanıtıldı! | İşte Tüm Versiyonları ve Özellikleri
Togg T10F’in teknik özellikleri, donanım, renk ve menzil gibi tüm detaylarını bu videoda paylaşıyoruz.
Togg T10F Özellikleri
Togg T10F Tasarım Özellikleri
- Boyutlar: 4,83 x1,88 x1,55 metre
- Aks Mesafesi: 2,89 metre
- Ağırlık: 1.923 kg (Standart) / 2.079 kg (Uzun Menzil)
- Renkler: Mardin / Urla / Gemlik / Oltu / Kula
- İç Döşeme: Lacivet-siyah Kumaş (V1) / Koyu Renk Kumaş & Vegan Deri (V2) / Krem Vegan Deri (V2)
- Jant Ölçüleri: 18 ve 19 inç jant
- Bagaj Hacmi: 505 lt / 1350 lt
Togg T10F Donanım Özellikleri
- Donanım Seviyeleri: V1E, V1, V2
- V1E Standart Menzil (RWD): 160 kW / 218 beygir – 350 Nm – 7.2 sn – 172 km/sa -52,4 kWsa – 350 km – 17,2 kW/sa
- V1 Uzun Menzil (RWD): 160 kW / 218 beygir – 350 Nm – 7.5 sn – 172/177 km/sa – 88,5 kWsa – 623 km – 17,4 kW/sa
- V2 Uzun Menzil (RWD): 160 kW / 218 beygir – 350 Nm – 7.5 sn – 177 km/sa – 88,5 kWsa – 623 km – 17,4 kW/sa
- V2 AWD (4 More): 320 kW / 435 beygir – 700 Nm – 4.1 sn – 177 km/sa – 88,5 kWsa – 523 km – 20,3 kW/sa
Togg T10F Menzil Bilgileri:
- V1E Standart Menzil (RWD): 335 km (Karma) – 421 km (Şehir İçi)
- V1 Uzun Menzil (RWD): 610/623 km – 752 km (Karma) – 786 km (Şehir İçi)
- V2 Uzun Menzil (RWD): 610 km (Karma) – 753 km (Şehir İçi)
- V2 AWD (4 More): 523 km (Karma) – 645 km (Şehir İçi)
Togg T10F Bilgi Eğlence Sistemi:
- 12,3 inç dijital gösterge paneli
- 29 inçlik merkezi ekran
- 8 inçlik ek kontrol ekranı
Togg T10F Donanım Paketleri:
V1 Standart Paketi:
- Anahtarsız çalıştırm
- Kart ile giriş ve çalıştırma (NFC)
- 6 hoparlör ses sistemi
- Yokuş kalkış/iniş destek sistemi
- Geri görüş kamerası
- Ön – arka park sensörü
- Acil durum çağrısı
- Trafik İşareti Algılama
- Dur-Kalk Fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleyici
- Akıllı Şerit Takip ve Şeritten Ayrılma İkazı
- Kör nokta asistanı
- Ön çarpışma uyarısı
- Acil durum frenleme
- Soğutma özellikli, hareketli ön kol dayama
- Çift bölgeli otomatik klima
- Elektrikli otomatik katlanır yan aynalar
- 18 inç 5 paralel kollu, türbin tasarımlı alaşım jantlar
V2 Standart Paketi:
- 8 farklı renk seçeneğinde ambiyans aydınlatma
- Otomatik kararan iç dikiz aynası
- Çevre Görüş Kamerası (360 derece)
- Kör Nokta Asistanı
- Sürücü Dikkat Asistanı
- Gelişmiş Elektronik Denge Kontrolü (ESC)
- Elektrikli ve Hafızalı Ön Koltuklar
- Elektrikli, otomatik açılır/kapanır bagaj kapağı
- Isıtmalı ön cam
- Karartmalı arka camlar
- 19 inç Elmas kesim alaşım jantlar
Trumore Standart Özellikleri
- Trumore Gez (Lokasyon Servisleri, Akıllı Cihazım, Dijital Anahtar ve OTA Güncelleme)
- Trumore Kazan (Dijital Cüzdan ve Pasaport)
- Trumore Eğlen (AI Kamera, AI Radyo, Dijital Asistan ve Uygulamalar)
Trumore Dijital Premium Paket
- Trumore Geliştir (Premium Hücresel Bağlantı)
- Trumore Gez (Dijital Anahtar Paylaşımı)
- Trumore Kazan (Miles & Smiles Statü Mili)
- Trumore Eğlen (Can.AI)
Teknoloji ve Konfor Paketi (V1)
- Anahtarsız giriş
- Dijital anahtar ön hazırlığı
- Karartmalı arka camlar
- Otomatik kararan iç dikiz aynası
- 8 farklı renk seçeneğinde ambiyans aydınlatma (Ön, arka kapılar, üst konsol çevresi)
Kış Paketi (V2)
- Isıtmalı ön cam
- Isıtmalı arka koltuklar
- Isıtmalı direksiyon
Akıllı Destek Paketi (V2 RWD Uzun)
- Çocuk tespit sistemi
- Otomatik park asistanı
Togg T10F Şarj Özellikleri
- Prizden Şarj: 3,7 kW
- AC Şarj: 11 kW
- DC Şarj: 180 kW
- DC Şarj Süresi: %20 – %80: 30 dk
- V2L: Var
Togg T10F Ön Sipariş Tarihi
- T10F Ön Sipariş: 25 Eylül
- T10X ve T10F Avrupa Ön Sipariş: 29 Eylül