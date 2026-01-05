League of Legends topluluğu, Türkiye sunucusunda oynanan bir dereceli karşılaşmayla birlikte uzun süre konuşulacak sıra dışı bir olaya tanıklık etti. Oyunun rekabetçi yapısı düşünüldüğünde, ortaya çıkan tablo neredeyse imkânsız kabul edilen bir senaryoyu gerçeğe dönüştürdü. İşte LoL KDA rekoru!

League of Legends KDA rekoru Türkiye sunucusunda kırıldı!

League of Legends maçında Janna oynayan bir oyuncu, 0/60/0 gibi inanılması güç bir KDA istatistiğiyle karşılaşmayı tamamladı. Dereceli modda kaydedilen bu performans, teoride oyunun çok erken safhalarında bitmesi gereken bir senaryo anlamına geliyor. Buna rağmen maç, beklentilerin tam tersine ilerledi.

LoL için KDA, bireysel performansın en net göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. 60 kez ölmek, asist dahi üretememek ve skor katkısı sağlayamamak, genellikle takımın tamamen oyundan düşmesiyle sonuçlanıyor. Ancak bu karşılaşmada tablo farklı gelişti ve Janna’nın takımı oyunu kazanmayı başardı.

LoL Türkiye sunucusunda yaşanan bu olay, oyunun yalnızca bireysel skorlar üzerinden okunamayacağını bir kez daha gösterdi. Harita kontrolü, objektif zamanlaması, takım savaşlarındaki doğru pozisyon alma ve rakibin hatalarını değerlendirme gibi unsurlar, bu galibiyette belirleyici rol oynadı. Janna’nın skor tablosundaki katkısı sınırlı olsa da takım oyunu galibiyeti getirdi.

League of Legends topluluğunda hızla yayılan bu istatistik, sosyal medyada hem şaşkınlık hem de tartışma yarattı. Kimileri bunu oyunun dengesine dair bir örnek olarak görürken, kimileri ise dereceli sistemin ne kadar öngörülemez olabileceğine dikkat çekti. Türkiye sunucularında böylesi uç örneklerin nadir de olsa yaşanabildiği bir kez daha ortaya çıktı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? League of Legends dereceli maçlarında böylesine ekstrem bir KDA ile kazanılan bir karşılaşma sizce oyunun doğasına mı işaret ediyor, yoksa istisnai bir durum mu? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!