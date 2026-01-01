GOG, dijital oyun dünyasında kendine has yaklaşımıyla bilinen platformlardan biri olarak önemli bir dönüm noktasına girdi. CD Projekt çatısı altında uzun yıllardır faaliyet gösteren mağaza, alınan yeni kararla birlikte farklı bir yapıya devredildi. Peki GOG nedir ve kime satıldı?

GOG satıldı! Peki GOG yeni sahibi kim oldu?

GOG, CD Projekt tarafından alınan kararla şirketin kurucu ortaklarından biri olan Michał Kiciński’ye 25,2 milyon dolar bedelle devredildi. Yapılan resmi açıklamaya göre platform, farklı bir şirkete ya da oyun sektörü dışındaki bir yapıya satılmadı. Aksine, şirketin kurucu vizyonunda yer alan isimlerden birine geçerek yoluna devam etmesi tercih edildi. Bu adım, platformun mevcut çizgisinin korunacağı yönünde güçlü bir mesaj olarak yorumlanıyor.

Şirketin devredilmesinin arkasında stratejik nedenler bulunuyor. CD Projekt, bundan sonraki süreçte odağını tamamen oyun geliştirme tarafına kaydırmak istiyor. Aktarılan bilgilere göre satıştan elde edilen gelir, şirketin yeni projelerine ve uzun vadeli oyun yatırımlarına yönlendirilecek. Böylece şirket, operasyonel anlamda bağımsız bir yapıya kavuşurken CD Projekt de kaynaklarını daha verimli kullanmayı hedefliyor.

Kullanıcıların en çok merak ettiği konu, platformun temel yaklaşımında bir değişiklik olup olmayacağıydı. Yapılan açıklamalar bu konuda net. Şirket, bugüne kadar benimsediği DRM’siz oyun felsefesini ve oyuncuya tam sahiplik sunan sistemini korumaya devam edecek. Yani satın alınan oyunlar, internet bağlantısı olmadan oynanabilecek ve ek doğrulama süreçlerine ihtiyaç duymayacak.

GOG nedir ve neden farklı bir konumda?

GOG, 2008 yılında CD Projekt tarafından kurulan ve dijital oyun satışında kopya korumasız (DRM’siz) modeli benimseyen bir platformdur.

Klasik ve eski oyunları modern sistemlerde sorunsuz çalışır hâle getirmesiyle tanınan şirket, oyunculara satın aldıkları oyunun gerçekten kendilerine ait olduğu hissini sunar. Güncel AAA yapımlardan ziyade, zamansız ve oynanabilirliği ön planda olan oyunlara odaklanması da onu rakiplerinden ayıran temel unsurlardan biridir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şirketin kurucu ortaklarından birine devredilmesi, platformun geleceği açısından sizce doğru bir adım mı?