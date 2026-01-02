Akıllı ev teknolojileri ile spor dünyasının iki güçlü markası, küresel ölçekte ses getirecek bir iş birliğine imza attı. Roborock, Real Madrid Futbol Kulübü’nün Erkek ve Kadın A Takımlarıyla stratejik ve uzun soluklu bir ortaklık başlattığını duyurdu.

Zirvedekiler zirvede buluşuyor: Roborock’tan Real Madrid ile stratejik ortaklık

Dünyanın öncü akıllı temizlik çözümleri markası Roborock, futbol tarihinin en büyük kulüplerinden biri olarak kabul edilen Real Madrid Futbol Kulübü’nün Erkek ve Kadın A Takımları ile stratejik ve küresel bir ortaklığa imza attı. İş birliği kapsamında Roborock, Real Madrid’in temizlik süpürgeleri kategorisindeki Resmi Küresel Partneri olarak konumlanacak.

Günlük yaşamda temizlik süreçlerini kolaylaştırmak üzere tasarlanan ev robotları alanında küresel lider konumda bulunan Roborock, Real Madrid Futbol Kulübü ile yaptığı bu anlaşmayla marka vizyonunu spor dünyasının en üst seviyesine taşıyor.

CES 2026’da ortak sahne

“The Greatest Meeting The Greatest” (Zirvedekiler Zirvede Buluşuyor) temasıyla hayata geçirilen çok yıllı iş birliği, CES 2026 ile resmen başlayacak. 6–9 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek fuarda, Roborock ve Real Madrid’in ortak marka deneyimini yansıtan özel sergi alanları yer alacak. Ziyaretçiler, her iki markanın yenilikçi yaklaşımını yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

Marka DNA’larında ortak payda: inovasyon

Madrid’de Roborock Başkanı Quan Gang ile Real Madrid Kurumsal İlişkiler Direktörü Emilio Butragueño arasında imzalanan anlaşma, iki kurumun da mükemmeliyet ve sürekli gelişim odaklı marka DNA’larına dayanıyor.

11 yıl önce kurulan Roborock, IDC tarafından 2024 yılında robot süpürge kategorisinde dünya genelinde en çok satan marka olarak gösterildi. Özellikle Lazer Mesafe Sensörü (LDS) teknolojisiyle robot süpürgelerin ev içinde akıllı ve verimli hareket etmesini sağlayan marka, bu alanda performans standartlarını yeniden tanımladı.

Yapay zekâ destekli temizlik vizyonu

Roborock, bugün temizlikte insan müdahalesini en aza indirmeyi hedefleyen yapay zekâ destekli robotik çözümlere odaklanıyor. Markanın dikkat çeken ürünlerinden biri olan Roborock Saros Z70, çorap ve kâğıt gibi küçük engelleri yerden kaldırabilen, kullanıcı tarafından özelleştirilebilen yapay zekâ destekli robotik koluyla bu alanda ticari olarak satışa sunulan ilk ürün olma özelliğini taşıyor.

Roborock Başkanı Quan Gang, iş birliğiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Gerçek inovasyonun, insanların zamanını özgürleştirmek ve günlük yaşamı daha akıllı hâle getirmek için var olduğuna inanıyoruz. Mükemmeliyet, hassasiyet ve sürekli gelişim arayışını temsil eden Real Madrid ile ortaklık yapmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

Real Madrid cephesinden değerlendirme

Real Madrid, kazandığı 15 UEFA Şampiyonlar Ligi, 36 La Liga ve 20 Copa del Rey şampiyonluğu ile futbol tarihinin en başarılı kulüplerinden biri olarak öne çıkıyor. Kulüp, FIFA tarafından da 20. yüzyılın en iyi futbol kulübü olarak onurlandırıldı.

Real Madrid Kurumsal İlişkiler Direktörü Emilio Butragueño ise iş birliğiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Mükemmellik arayışı, liderlik ve sürekli ilerleme isteği gibi temel değerleri paylaşıyoruz. Bu ortaklığın uzun soluklu ve verimli bir ilişkinin başlangıcı olduğuna inanıyoruz.”

Sahadan ev yaşamına uzanan iş birliği

Anlaşma kapsamında Roborock, Santiago Bernabéu Stadyumu’ndaki Real Madrid iç saha maçlarında güçlü bir marka görünürlüğü elde edecek. Ortak kampanyalar ve hikâye anlatımlarıyla “Real Smart Cleaning” (Gerçek Akıllı Temizlik) vizyonu futboldan ev yaşamına taşınacak.

Ayrıca Roborock ve Real Madrid Vakfı, çocuklar ve aileler için daha temiz, daha güvenli ve destekleyici ortamlar oluşturmayı hedefleyen sosyal projelerde de birlikte çalışacak.

Roborock ile Real Madrid arasındaki bu stratejik ortaklık, akıllı ev teknolojileri ile sporun küresel etkisini bir araya getirerek hem marka dünyasında hem de kullanıcı deneyiminde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teknoloji markalarının spor kulüpleriyle yaptığı bu tür küresel iş birlikleri sizce markalara gerçekten değer katıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!