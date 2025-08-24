Togg T10F, tasarım dilini Türkiye’nin renkleriyle buluşturmaya devam ediyor. Markanın yeni sedanı için açıklanan iki özel seçenek, Togg T10F renk ailesini sekize taşırken, karakteri ve hikâyesi olan tonlara vurgu yapıyor: Togg T10F Mardin ve Togg T10F Urla. Biri Güneydoğu’nun sıcak dokusunu, diğeri Ege’nin ferah doğasını taşırken, ikisi de T10F’in zarif çizgilerini öne çıkarıyor. İşte yeni Togg renkleri.

Togg T10F Mardin: Badem şekeri dokunuşuyla sofistike sıcaklık

Togg T10F Mardin, adını bölgenin geleneksel lezzetlerinden ilham alan “badem şekeri” tonlarından alıyor. İnce sıcak yansımalar, güneş altında ipeksi bir parlaklığa dönüşürken; gölgede daha tok ve asil bir duruş sergiliyor. Klasik ile modern arasındaki o ince çizgiyi yakalayan bu renk, T10F’in kaslı omuz çizgilerini ve uzanan tavan hattını öne çıkarıyor.

Mardin’in renk dili, T10F’in teknolojik karakterini yumuşak bir zarafetle tamamlıyor. Gün ışığında fırçalanmış metal etkisi veren mikro yansımalar, kaporta yüzeylerini olduğundan daha pahalı bir segmente taşırken; krom detaylarla kurduğu kontrast, “premium” algısını belirginleştiriyor.

Togg T10F Urla: Ege yeşilinin taze, ferah, modern yorumu

Togg T10F Urla ise Ege kıyılarının zeytinliklerinden, çam gölgelerinden ve rüzgârla dalga arasında kalan o eşi bulunmaz yeşilden besleniyor. Urla, T10F’in dinamik gövde hatlarını daha çevik gösterirken, parlak siyah çerçeveler ve jantlarla muhteşem bir uyum yakalıyor.

Bu ton, minimal hatlı modern mimariye bakan bir pencereden Ege manzarasına bakmak gibi: taze, ferah ve zamansız. İç mekânın geniş dijital kokpiti ve ambiyans ışıklarıyla birleştiğinde Urla, teknoloji ile doğayı aynı cümlede buluşturan rafine bir imza bırakıyor.

Yeni Togg özellikleri neler olacak?

Elbette T10F yalnızca rengiyle değil, altyapısıyla da iddialı. WLTP normlarında 623 km’ye kadar menzil sunabilen uzun menzilli versiyon, yüksek güçlü şarj istasyonlarında %20’den %80’e yaklaşık 28 dakikada ulaşıyor.

218 bg gücündeki elektrik motoru, 0–100 km/s hızlanmayı 7,2 saniye civarında tamamlarken; dijitalleşmenin kalbinde yer alan 41,3 inçlik kokpit (12,3” gösterge + 29” bilgi-eğlence + 8” ek kontrol) sürüşü tek parça bir arayüz deneyimine dönüştürüyor. Hızlı internet, Wi‑Fi erişim noktası ve gelişmiş sürüş destekleri ise T10F’i günlük yaşamda her daim güncel, her daim konforlu tutuyor.

Peki siz hangi tonu daha çok beğendiniz: sıcak ve sofistike Mardin mi, yoksa ferah ve modern Urla mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.