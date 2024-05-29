Dijital mobilite deneyimini Trumore platformu aracılığıyla kullanıcılarına sunan Togg, yenilikçi bir adım atarak dünyada karayolunda mil kazandıran ilk şirket olma unvanını elde etti. Togg ve Türk Hava Yolları’nın (THY) ortaklaşa geliştirdiği bu yeni sistem, T10X ile yapılan karayolu seyahatlerinde mil kazanma imkanı sunuyor. Bu yenilikçi uygulama sayesinde, kullanıcılar artık sadece havada değil, karayolunda da mil biriktirerek avantajlar elde edebilecekler.

Trumore Dijital Premium Paket’e sahip kullanıcılar, Türk Hava Yolları’nın popüler Yolcu Programı Miles&Smiles ile entegre bir şekilde her 5 bin kilometre için 500 Statü Mili ve 500 Mil kazanma fırsatı yakalıyor. Bu fırsattan yararlanmak için, T10X’in yeni yazılım sürümü 1.4.0’ın cihazda yüklü olması ve ‘Akıllı Cihazım’ kaydının yapılmış olması gerekiyor. Bu koşulları sağlayan kullanıcılar, T10X ile katettikleri her kilometreyi, mil kazancı olarak geri dönecek şekilde değerlendirebilecekler.

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Miles&Smiles üyesi olan kullanıcılar, kazandıkları milleri çeşitli avantajlarla kullanabilirler. Ödül bileti düzenlemek, kabin sınıfını yükseltmek, ekstra bagaj satın almak veya shopandmiles.com üzerinden harcama yapmak gibi birçok olanak kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Bu sayede, T10X ile gerçekleştirilen her yolculuk, kullanıcılar için ek avantajlar yaratıyor ve mobilite deneyimini daha da cazip hale getiriyor.

T10X kullanıcılarının kazandığı miller, 7 Haziran itibarıyla Miles&Smiles üyeliklerine işlenmeye başlayacak. Ayrıca, her ayın 5’inci iş gününde kazanılan miller otomatik olarak Miles&Smiles hesaplarına tanımlanacak. Bu uygulamanın bir diğer avantajı ise, T10X’in teslim alındığı ilk günden itibaren kat edilen kilometrelerin de proje kapsamında değerlendirilecek olması. Bu sayede, kullanıcılar geçmiş yolculuklarından da mil kazanabilecekler.

Bu yenilikçi adım, Togg ve Türk Hava Yolları’nın iş birliği ile mobilite deneyimini zenginleştirirken, kullanıcılar için de büyük avantajlar sağlıyor. Karayolunda mil kazanma imkanı, hem sık seyahat edenler hem de günlük kullanımda T10X’i tercih edenler için cazip fırsatlar sunuyor. Togg ve THY’nin bu ortak projesi, geleceğin mobilite anlayışına yeni bir boyut kazandırarak, kullanıcıların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Bu uygulama ile birlikte, T10X kullanıcıları artık sadece seyahat etmiyor, aynı zamanda her kilometrede yeni avantajlar kazanıyor. Togg’un bu inovatif yaklaşımı, mobilite dünyasında yeni bir çığır açarak, kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.