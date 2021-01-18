Genel
TOGG fabrikasına 1500 kişinin istihdam edileceği duyuruldu
TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu), Gemlik Tesisi‘ndeki üst yapı inşaatı için bu ay 220, toplamda ise 1.500 personelin istihdam edileceği bildirildi.
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Türkiye’nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz’da Bursa’nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atıldı. Fabrikada üstyapı inşaat çalışmaları başlatılırken, TOGG’un sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
TOGG resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, “2021 yılına planlarımız doğrultusunda üstyapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üstyapı inşaatı için ocak ayında 220, toplamda bin 500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin.” ifadelerine yer verildi.
2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik.
Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için Ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek.
Bizi izlemeye devam edin. #YeniLigGemlik#TOGG pic.twitter.com/DT9TiYaR0Y
— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) January 18, 2021
Yapılan paylaşımda ayrıca, inşaat çalışmalarının geldiği son noktaya da değinildi. 550 bin metrekarelik kazı çalışması yapıldığını ifade eden yetkililer, 225 bin metre kare dolgu yapıldığını, ayrıca 30 bin 900 adet de güçlendirme kolonu yerleştirildiğini açıkladılar. Böylelikle boya, enerji ve gövde üretim birimlerinin altyapı çalışmaları tamamlanmış oldu.
Yaşanan gelişmelere rağmen TOGG’un üretim tesisi için yapılması gereken hala pek çok şey var. Ancak yetkililer, çalışmaların planlandığı gibi gittiğini söylüyorlar. Yani yerli otomobilin üretim tesisi için her şey istenildiği gibi sürüyor ve bu da sevindirici bir durum. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte de seri üretim süreci başlayacak yerli otomobiller, önümüzdeki yılın sonunda banttan inmiş olacak.
TOGG fabrikasına alımlar hangi kadrolara yapılacak
- Otomotiv Mekanikçisi
- Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı
- Otomotiv Ön Düzen ve Balansçı
- Otomotiv Elektro mekanikçisi
- Otomotiv Sac Şekillendiricisi
- Otomotiv Tasarımcısı
- Otomotiv mühendisliği
- Makine / Elektrik-Elektronik / Yazılım mühendisliği
- Otomobil satış danışmanlığı
Yerli Otomobil TOGG ne zaman çıkacak?
Geçtiğimiz aylarda yerli otomobilin çıkış tarihine ilişkin açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada, “ TOGG planlandığı gibi 2022’nin sonunda biz bu araçları yollarda göreceğimize inanıyoruz. Türkiye’nin Otomobilini gururla Türkiye’nin yollarında görebileceğiz. Tabiki bir avantajı olacak ama dünya ile rakabet edebilecek bir fiyat politikası uygulamak üzerede arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama bugünden şöyle olacak böyle olacak demek doğru olmaz” ifadelerine yer vermişti.
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Genel
Valorant turnuvası, Casper Excalibur sponsorluğunda başladı!
Casper Excalibur sponsorluğunda merakla beklenen Valorant turnuvası resmen başladı. 15-30 Ocak tarihleri arasında herkesin katılımına açık olan turnuva tüm Valorant tutkunlarını bir araya getiriyor.
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Oyun dünyasının öncü markalarından Excalibur ve NVDIA iş birliği ile “Valorant Reflex Masters” turnuvası oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor. 17 bin 500 liranın ödül olarak dağıtılacağı bu turnuvada eleme grupları 3 gruptan oluşuyor ve kayıtlar herkese açık.
Her elemeden 4 takım büyük finallere çıkıyor, davetli yayıncıların takımlarının da yarışacağı 4. gruptan çıkan 4 takımla beraber toplamda 16 takım, 29-30 Ocak tarihinde büyük ödül için birbirlerini eleyip ödülü kazanmaya çalışacak.
Valorant turnuvası finalleri 29-30 Ocak’ta
İlk elemede 9 takımın yarıştığı ve Overwatch isimli takımın birinci olduğu turnuvanın 2. elemesi 18-19 Ocak‘ta, 3. elemesi ise 21-22 Ocak‘ta yapılacak. 2. ve 3. elemelerden istenilene katılım sağlanabilecek turnuvada; 64 takım arasından ilk 4’e girildiğinde, 29-30 Ocak’ta düzenlenecek canlı finallere katılmaya ve 17 bin 500 TL’lik ödül havuzundan yararlanmaya hak kazanılabiliyor.
Kıyasıya rekabetin yaşanacağı ““Valorant Reflex Masters” by NVDIA & EXCALIBUR turnuvası için Valorant hesabınızı eşleştirin, takımınızı oluşturun ve açık elemlerden istediğinize katılım sağlayın. Açık elemelerde grubunuzda 64 takım arasından ilk 4’e girerseniz finallere katılıp 17.500 TL’lik oyun havuzundan ödül kazabilirsiniz.
Ünlü fenomen Kendine Müzisyenin sunacağı Valorant turnuvası için finalde katılımcıları ve izleyicileri bir çok sürpriz bekliyor. Final canlı yayınını twitch.tv/ExcaliburClann, twitch.tv/nvidiageforcetr ve twitch.tv/kendinemuzisyen kanallarından izleyebilirsiniz.
Turnuva ile ilgili detaylı bilgi almak ve katılım sağlamak için buradaki adresi ziyaret edebilir, Valorant dünyasındaki rekabete siz de katılabilirsiniz.
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Genel
sosyal medya kullanıcı sayısı belli oldu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagöz, Türkiye’deki sosyal medya kullanıcı sayısı açıkladı.
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Sosyal medya kullanıcı sayısı, ülkemizde ve dünyada giderek artıyor. Artık neredeyse herkesin bir sosyal medya hesabı var. Kullanması ücretsiz olan bu platformlar, kullanıcılarına sunduğu ücretsiz hizmetlerle insanları kendilerine çekerken, öte yandan da topladığı veriler ve reklamlarla gelir sağlayarak karşılıklı kazanç yaratıyor. Özellikle pandemi döneminde insanların sosyalleşmek için tek seçeneği olan bu platformları ülkemizde kullanan kişi sayısı ortaya çıktı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagöz, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kullanıcı sayısını açıkladı.
sosyal medya kullanıcı sayısı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagöz, yeni çıkan sosyal medya yasası gereği ülkemize temsilci atayacağını duyuran Facebook açıklamasından sonra, Twitter üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan birinde Karagöz, “55 milyon vatandaşımızın sosyal ağlarda; haklarını, verilerini ve gizliliğini güvence altına almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye’de daha temiz ve şeffaf bir internet için kurumumuz var gücüyle çalışmaya devam edecek.” Şeklinde bir paylaşım yaptı. Karagöz aynı zamanda, ülkemizde 37 milyon Facebook, 38 milyon Instagram kullanıcısı olduğunu da belirtti. Böylece ülkemizdeki sosyal medya kullanıcı sayısı da ortaya çıkmış oldu. Neredeyse herkesin bir akıllı cihaza sahip olduğunu düşünürsek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanının açıkladığı bu rakamlar oldukça normal. Facebook’un da temsilci atamasının ardından, sosyal medya yasası gereği temsilci atamayan tek dev şirket Twitter kaldı. Bu paylaşımların Twitter üzerinden yapıldığını düşünürsek şimdilik durum biraz ironik. Yasaya uymayan şirketler için reklam yasağı ve bant genişliği düşürme gibi yaptırımlar söz konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın.
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Genel
Battlefield 6, nesiller arası olup 128 oyunculu harita içerebilir
Battlefield serisinin son oyunu olacak olan Battlefield 6 hakkında uzun zamandır bir bilgi gelmiyor. Ne var ki TheLongSensation tarafından iletilen güncel sızıntılar oyun hakkında kullanıcılara bazı fikirler veriyor.
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TheLongSensation, yani Tom Henderson tarafından Youtube platformunda paylaşılan bir videoda bahsedilen bilgilere göre; Battlefield 6, Battlefield 3 oyununun yeniden düzenlenmiş bir versiyonu olacak ve güncel zamanda geçecek. Aynı şekilde, yine iddialara göre, Xbox Series X ve PS5 için gelişi onaylanan oyun bir önceki nesil PS4 ve Xbox One konsollarına da gelecek.
Henderson yine geliştirici Dice firmasının harita tasarımlarının içerisinde yeni nesil konsol güçleriyle oluşturulabilen 128 oyunculu haritalar olduğunu da söylüyor. İddia ettiğine göre bu 128 oyunculu haritaların oyunculara sunulmasının yanında normal Battlefield 32 v 32 oyun modları da hala oynanabilir olacak. Böylelikle fazla oyuncu sayısı olan modlara girme seçeneği oyuncuya bırakılacak.
Oyunun bir önceki nesil konsollardaki versiyonunda ise görsel bazı düşüşler olmasının yanında 128 oyunculu haritalar bu konsollarda oynanabilir olmayacak. Bununla birlikte Henderson’un kaynaklarından aldığını söylediği bilgilere göre önceki nesle gelecek olan versiyonlarla stüdyonun ayrı bir kısmı ilgileniyor. Bu nedenle oyuncuların endişelenmesini gerektirecek bir durum söz konusu değil.
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Battlefield 6 dışında bir Battle Royale oyunu da konuşulanlar arasında
Videoda yine EA Dice firmasının bir Battlefield Battle Royale oyununun gelişiminde de belli bir seviyeye geldiğinden, ancak gelişim süreci akıbetinin şu anda belirsiz olduğundan da bahsediliyor.
Sızıntıları genelde dikkatle karşılamakta fayda var. Ancak Henderson’un daha önce Battlefield 6 oyununun günümüz zamanlarında geçeceği iddiası, diğer bazı kaynaklardan onay almıştı. EA firmasının daha önce 2021 ile 2022 başları arası bir tarih verdiği oyun hakkındaki planların çıkışına yakın değişebileceği de kaynak tarafından belirtilenler arasında.
Gelecek aylarda oyunun çıkışına yaklaşmamızla beraber Battlefield 6 hakkında daha net bilgilerin gelmesi muhtemel.
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