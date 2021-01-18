TOGG fabrikasına 1500 kişinin istihdam edileceği duyuruldu

TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu), Gemlik Tesisi‘ndeki üst yapı inşaatı için bu ay 220, toplamda ise 1.500 personelin istihdam edileceği bildirildi.

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Türkiye’nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz’da Bursa’nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atıldı. Fabrikada üstyapı inşaat çalışmaları başlatılırken, TOGG’un sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

TOGG resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, “2021 yılına planlarımız doğrultusunda üstyapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üstyapı inşaatı için ocak ayında 220, toplamda bin 500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin.” ifadelerine yer verildi.

2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için Ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin. #YeniLigGemlik#TOGG pic.twitter.com/DT9TiYaR0Y — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) January 18, 2021

Yapılan paylaşımda ayrıca, inşaat çalışmalarının geldiği son noktaya da değinildi. 550 bin metrekarelik kazı çalışması yapıldığını ifade eden yetkililer, 225 bin metre kare dolgu yapıldığını, ayrıca 30 bin 900 adet de güçlendirme kolonu yerleştirildiğini açıkladılar. Böylelikle boya, enerji ve gövde üretim birimlerinin altyapı çalışmaları tamamlanmış oldu.

Yaşanan gelişmelere rağmen TOGG’un üretim tesisi için yapılması gereken hala pek çok şey var. Ancak yetkililer, çalışmaların planlandığı gibi gittiğini söylüyorlar. Yani yerli otomobilin üretim tesisi için her şey istenildiği gibi sürüyor ve bu da sevindirici bir durum. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte de seri üretim süreci başlayacak yerli otomobiller, önümüzdeki yılın sonunda banttan inmiş olacak.

TOGG fabrikasına alımlar hangi kadrolara yapılacak

Otomotiv Mekanikçisi

Otomotiv Gövde ve Boya Onarımcısı

Otomotiv Ön Düzen ve Balansçı

Otomotiv Elektro mekanikçisi

Otomotiv Sac Şekillendiricisi

Otomotiv Tasarımcısı

Otomotiv mühendisliği

Makine / Elektrik-Elektronik / Yazılım mühendisliği

Otomobil satış danışmanlığı

Yerli Otomobil TOGG ne zaman çıkacak?

Geçtiğimiz aylarda yerli otomobilin çıkış tarihine ilişkin açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada, “ TOGG planlandığı gibi 2022’nin sonunda biz bu araçları yollarda göreceğimize inanıyoruz. Türkiye’nin Otomobilini gururla Türkiye’nin yollarında görebileceğiz. Tabiki bir avantajı olacak ama dünya ile rakabet edebilecek bir fiyat politikası uygulamak üzerede arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama bugünden şöyle olacak böyle olacak demek doğru olmaz” ifadelerine yer vermişti.

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